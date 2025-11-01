El jugador de fútbol que fue uno de los mejores del mundo y terminó completamente alejado del deporte

Uno de los futbolistas más reconocidos del mundo y de la liga rusa ha vuelto al centro de la escena, luego de la difusión de unas imágenes en las redes sociales. El jugador de fútbol en cuestión es Andrey Arshavin y los internautas lo notaron muy cambiado.

Arshavin tiene 44 años y se convirtió en uno de los jugadores más destacados de su generación. Debutó en la élite con el Zenit de San Petersburgo. Allí protagonizó 376 partidos en 8 temporadas y consiguió 7 títulos: 5 campeonatos domésticos, la Copa de la UEFA 2007/08 y la Supercopa de Europa.

Las fotos virales de Andrey Arshavin que causaron todo tipo de reacción en las redes sociales

Una de las fotografías que circuló en redes sociales muestra al ex jugador usando gorra y anteojos, y posando con una cerveza junto a dos amigos. Esta imagen fue la que causó comentarios de todo tipo, por lo lejos que se halla de la figura atlética que proyectaba durante su etapa como profesional.

“Pero mirale a Andrey Arshavin, parece tu compa de informática”, “Parece un personaje secundario de una película catastrófica, de estos que mueren al principio” y “Parece un profesor de química”, fueron algunos de los comentarios. Pero esto no ha sido lo único que ha dado qué hablar.

Tenk at Andrey Arshavin en gang var en fotballspiller i verdensklasse. Her nyter han en vase med @jespermathisen 🍻 pic.twitter.com/jgCSQ8P718 — Morgan Freider (@hvorforkrig) July 13, 2025

Andrey Arshavin visitó su antiguo club: el Arsenal

Recientemente, el ex deportista compartió una secuencia de fotografías en su cuenta de Instagram. Allí sorprendió a sus seguidores, ya que en las imágenes aparece visitando su antiguo club: el Arsenal. "Un poco de nostalgia", fue el epígrafe que escribió.

El año 2008 de este jugador de fútbol marcó la cima de su esplendor deportivo, ya que se convirtió en la figura del Zenit y lideró a la selección de Rusia hacia las semifinales de la Eurocopa. Jugó en la Premier League inglesa y firmó con el Arsenal a comienzos de 2009. Alcanzó 144 partidos, 31 goles y 45 asistencias. Una de sus actuaciones más recordadas fue en Anfield: allí se convirtió en el tercer futbolista en marcar 4 goles en un mismo partido ante el Liverpool.

Después de su retiro en 2018, Arshavin cambió su estilo de vida y redujo sus apariciones públicas. Si bien ejerció como comentarista de televisión, en 2019 fue parte del consejo ejecutivo del Zenit de San Petersburgo. El ex jugador de fútbol llegó a la junta directiva en 2023.