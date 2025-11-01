¡INSÓLITO! Presidente de un equipo europeo jugó un partido oficial con 61 años: “Lo hice por...”

Aurelian Ghisa, presidente del Sanatatea Cluj de Rumania de 61 años, dejó por un momento los escritorios para ingresar a la cancha, pero no para regañar a sus jugadores por malos resultados, sino para vestir el uniforme y disputar los últimos minutos del encuentro ante el Universitatea Craiova por la primera ronda de la Copa Rumana.

Aurelien Ghisa, dueño y presidente del Sanatatea Cluj de la tercera división rumana, ingresó de cambio en el minuto 88, cuando su equipo ya perdía 4-1.

El directivo jugó de delantero y portó el número '55'. Durante los minutos que disputó prácticamente no tocó la pelota, pero se le vio animando a sus compañeros a pesar de que el resultado ya era condenatorio.

El acto fue criticado y descalificado por el entorno del futbol rumano y Valeriu Iftime, dueño del FC Botosani, líder de la Superliga de Rumania, aseguró que el ingreso al campo de Ghisa fue "un circo".

Sin embargo, Ghisa se defendió asegurando que lo hizo por amor al futbol y como un intento por motivar a los jóvenes a practicar deporte.

Kouzlo poháru - rumunská verze.



Proti týmu (U. Craiova), se kterým si v prosinci zahraje Sparta v KL, nastoupil za Sanatatea Cluj v závěru pohárového středečního utkání 61letý majitel klubu Aurelian Ghisa. pic.twitter.com/5OZH59ytlf — Sporťák (@SportakCZ) October 31, 2025

“No creo que eso haya destruido mentalmente a los jugadores ni que haya mermado su entusiasmo, como afirmó Iftime", dijo Ghisa.

“Se trata de placer y amor por el futbol. Así funciona nuestro equipo. No buscamos el dinero, simplemente disfrutamos jugando al futbol. Por eso estamos aquí. El objetivo principal es disfrutar del futbol y quiero ser un ejemplo para los jóvenes jugadores", agregó.

Antecedente en el futbol mexicano

No es la primera vez que un directivo se quita el pantalón largo para ponerse el uniforme, en México el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Humberto Filizola, disputó algunos minutos en el juego entre los Correcaminos contra el América en abril de 1994 por la Primera División.

Filizola se convirtió en el debut más longevo en la historia de la Liga MX al ingresar a los 44 años e incluso estuvo a punto de convertir un gol ante las Águilas.

