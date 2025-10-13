Este es el récord negativo de Cristiano Ronaldo que pocos conocen

Cristiano Ronaldo se ha visto mucho más libre al momento de comentar lo que está sucediendo con su carrera. En la actualidad él sabe que el final está más cerca que nunca y por eso se le ve disfrutando, sin embargo un dato que se reveló tras su penal fallado ante Irlanda nos muestra algo que no es común ver en el lusitano… un récord negativo. Por eso, se te informa que el veterano es el jugador con más penales fallados en la actualidad.

¿Cristiano Ronaldo es el jugador con más penales fallados?

Uno de los grandes debates que se han suscitado (guiado por el fanatismo, vale la pena decirlo) en redes sociales es si Cristiano fue siempre un “aprovechado” de los penales a lo largo de su carrera. Es decir, se indicaba que muchos de sus grandes registros goleadores tenían un gran sustento en la vía penal. Por ello, le restaban mérito a las cifras que hacía… sobre todo cuando competía directamente con Messi.

Sin embargo, lejos de todo acalorado debate partidario, las cifras son concretas al indicar que el portugués es el hombre con más penales fallados del siglo XXI. Tras ese fallo en las clasificatorias mundialistas ante Irlanda, CR7 llegó a la cifra de 34 penales errados.

¿Quiénes completan el top5 de futbolistas falla penales donde lidera Cristiano Ronaldo?

Al final del día las cifras tienen sentido porque el jugador de 40 años ha dominado el futbol mundial y ha estado participando en la máxima exigencia durante mucho tiempo. Por ello, también tiene el rubro de ser el jugador con más penales anotados, también en lo referido al siglo XXI.

Y así se completa el registro del resto de jugadores con más penales fallados en el periodo ya mencionado de la reciente era futbolística.