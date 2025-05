VIDEO: ¡Festejó como su papá! Así fue el primer doblete del hijo de Cristiano Ronaldo con Portugal

Este domingo 18 de mayo del 2025, el hijo de Cristiano Ronaldo, Cristiano Jr. logró marcar su primer gol y su primer doblete con la Selección de Portugal en la sub-15.

Te puede interesar: ¡Sonríe el futbol! Cristiano Ronaldo podría jugar el MUNDIAL DE CLUBES

El delantero de 14 años, parece que seguirá los pasos de su padre pues terminó marcando dos goles claves en la final del Torneo Internacional Vlatko Markovic para derrotar al anfitrión Croacia 3-2.

El primer gol de Cristiano Jr llegó por la banda izquierda, el atacante sacó un potente disparó de primera que terminó pegando en al travesaño y entrando al fondo de las redes. Con su anotación terminó festejando con su papá con el clásico SIUU acompañado por varios de sus compañeros.

First two goals ever for Cristiano Ronaldo Jr with Portugal U15! ✨🇵🇹 pic.twitter.com/pB9eOElOOq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2025