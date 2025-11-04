“No quiero ser humilde": Cristiano Ronaldo lanza tajante respuesta a Wayne Rooney tras asegurar que Messi es mejor que él

Un nuevo capítulo en la rivalidad de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se escribió recientemente, luego de que el delantero portugués respondiera a las declaraciones de su excompañero en el Manchester United, Wayne Rooney, quien aseguró que el argentino es mejor que él.

Te puede interesar: Vinícius se arrepiente, pero el silencio hacia Xabi habla más fuerte

Resumen del partido: Puebla 0 - 3 Cruz Azul | Jornada 16 | Apertura 2025

Cristiano Ronaldo responde a Wayne Rooney tras asegurar que Messi es mejor que él

En un adelanto de una nueva entrevista que sostuvo recientemente Cristiano Ronaldo con el periodista Piers Morgan y que será publicada completa este martes 4 de noviembre, el portugués respondió tajante a la opinión de Rooney sobre el eterno debate de quién es mejor entre CR7 o Messi.

"¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde", declaró Cristiano en una parte de la entrevista.

Morgan insistió en que la opinión provenía de que fue su compañero durante cinco años en el Manchester United, pero Cristiano se mantuvo firme en su respuesta. "No me supone ningún problema".

Leo Messi y Cristiano Ronaldo Lionel Messi ha enfrentado 6 veces a México, mientras que Cristiano Ronaldo solo 2

Para Wayne Rooney, Messi es mejor que Cristiano Ronaldo

Wayne Rooney aseguró en una entrevista publicada en 2020 que Lionel Messi era mejor que Cristiano Ronaldo por su creatividad y diversión dentro de la cancha.

El exjugador del Manchester United reafirmó su opinión recientemente en una plática con su excompañero Rio Ferdinand en donde desmintió que su elección proviniera de una mala relación con Cristiano e inclusive aseguró "amar" al portugués, pero sentenció que para él Messi es mejor.

Te puede interesar: Real Madrid pierde a una de sus estrellas por lesión antes de enfrentar a Liverpool y no tiene fecha de regreso

