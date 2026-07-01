Cristiano Ronaldo, la lesión que cambió su vida y que lo acerca a la meta de los 1,000 goles

El astro portugués Cristiano Ronaldo se dice listo para llevar a la Selección de Portugal a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo anterior recordando que el cuadro en turno se medirá a la Selección de Croacia en la ronda de dieciseisavos de final.

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Cristiano Ronaldo es considerado por muchos expertos el mejor futbolista de todos los tiempos gracias a la relación que tiene con el gol, misma que se amplió de forma considerable desde el año 2014 gracias a una terrible lesión que, de cierto modo, lo ha acercado a la marca de los 1,000 goles.

Cristiano Ronaldo y la lesión que cambió su carrera

Fue en 2014 cuando Cristiano Ronaldo sufrió una tendinosis rotuliana en la rodilla izquierda, la cual no es más que una degeneración crónica del colágeno en el tendón rotuliano que afecta al tendón que une a la tibia con la rótula, lo cual ayuda a tener un salto y una explosividad más elevados.

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Hasta antes del Mundial del 2014, Cristiano Ronaldo se caracterizaba por tener un mano a mano espectacular y por ir a las bandas para obtener el triunfo a través de su potencia; sin embargo, fue a partir de esta lesión que el portugués decidió modificar su forma de juego, pasando de las bandas a ser un centro delantero nato.

Y es que, con la pérdida de la elasticidad que lo caracterizaba, Cristiano Ronaldo se acercó cada vez más al área rival al grado se convertirse en un delantero de área, hecho que, aunque modificó por completo su accionar en el campo, lo acercó a una marca que hasta hace unos años parecía imposible.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en su carrera?

Después del doblete que obtuvo en esta Copa Mundial de la FIFA 2026, Cristiano Ronaldo presume un total de 975 dianas en su carrera profesional. En otras palabras, el jugador del Al Nassr está a solo 25 goles de los 1,000 tantos, así como a 26 de poder superar esta cantidad.