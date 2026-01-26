Los dos ex americanistas que persiguen a Cristiano Ronaldo

Como sucede de manera habitual desde que asumió el rol de delantero en su época con el Real Madrid, Cristiano Ronaldo lidera la tabla de anotadores del torneo doméstico en el que compite. Después de 16 partidos disputados en la temporada 2025-2026 de la Saudí Pro League, el astro portugués registra 16 goles.

Atrás, sin embargo, no tiene margen frente a sus más cercanos perseguidores y, curiosamente, dos de ellos tienen pasado en la Liga BBVA MX. ¿Algo más en común? Ambos vistieron la camiseta del Club América.

Siguen de cerca a CR7

El primero de ellos es el colombiano naturalizado mexicano, Julián Quiñones, quien ostenta 15 anotaciones con el Al-Qadisiya y ocupa el segundo peldaño en el rubro goleador de la primera división del futbol de Arabia Saudita.

Figura en el listado el también colombiano, Roger Martínez, autor de 14 dianas con el Al-Taawoun, empatado en la tercera posición con el delantero inglés del Al Ahli Ivan Toney. Debajo de ellos, viene Joao Félix, compatriota y compañero de Cristiano en el Al-Nassr.

Julián y Martínez, dos delanteros que dejaron huella en el América

Quiñones, con 28 años de edad, vive su segunda temporada en Arabia Saudita, después de conquistar dos ligas y un Campeón de Campeones con el América —palmarés que ya había logrado con el Atlas—. En el semestre actual, adicional a su aliciente en el Medio Oriente, aspira a convencer a Javier Aguirre de que le reserve para la próxima Copa Mundial de la FIFA.

Roger, por su parte, también atraviesa su segundo curso en la Saudí Pro League, luego de su andar en Argentina con Racing y, previamente, una estadía de cinco años con las águilas, en los que se consagró campeón del Apertura 2018, de una Copa MX y de un Campeón de Campeones. El final de su etapa en Coapa se dio tras una evidente fractura con la afición azulcrema.

