Mientras Tala Rangel gana 19 millones, este es el verdadero sueldo de Luis Malagón: ¿quién cobra más?

Raúl Rangel y Luis Malagón son los porteros más destacados de la Liga BBVA MX y quienes, probablemente, tengan su lugar asegurado con México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 . Como es de esperarse, ambos son los guardianes de la portería que más dinero ganan dentro del futbol mexicano, pero solo uno lidera el ranking.

‘Tala’ Rangel, guardameta de Chivas, tiene un salario anual de 19 millones de pesos, lo que equivale a aproximadamente 1 millón de dólares. Esto lo transforma en uno de los jugadores con mejor sueldo dentro del Guadalajara , pero no es suficiente para superar a Malagón. Distintos reportes indican que el portero del América tendría unos ingresos anuales de 25 millones de pesos, equivalente a 1.4 millones de dólares como valor estimado.

Luis Malagón cobra más que Raúl Rangel al año|Crédito: Club América / X

En esta ocasión, la lucha de salarios es para el portero de las Águilas, quien también es titular habitual dentro de la Selección Mexicana. De todos modos, el dueño de la portería de México aún no está definido, ya que Javier Aguirre continúa probando a ambos futbolistas y también aparecen opciones de peso como Guillermo Ochoa, guardameta del AEL Limassol, y Carlos Acevedo, cancerbero del Santos Laguna.

Tala Rangel podría ganarle la pulseada a Malagón de cara al Mundial 2026

Si bien es cierto que Malagón estuvo presente como titular en la Selección Mexicana por varios meses, hoy la titularidad parece ser para Rangel. El guardameta de Chivas estuvo desde el inicio en los duelos frente a Panamá y Bolivia que tuvo el equipo nacional durante estas últimas semanas. Esto demuestra que el ‘Vasco’ ya tendría decidido a su arquero titular para la Copa del Mundo.

Bien ahí, Tala. 👏#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/2OMoCP7344 — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 25, 2026

Además, Malagón no ha estado en su mejor nivel durante el último año. Según estadísticas de Besoccer, el ‘Tala’ supera al portero del América en atajadas, paradas por tiros a puerta recibidos y penaltis parados. También, Rangel se hace mucho más fuerte en salidas por alto y en los pases progresivos con éxito.

Malagón es un portero más caro en el mercado

Otra faceta que lidera Malagón es su valor de mercado. Con un precio de 7 millones de euros, según Transfermarkt, el arquero del América se coloca como el más valioso en su posición dentro de la Liga BBVA MX. Detrás, pero no muy lejos, aparece Rangel con una ficha tasada en 5.5 millones de euros.

