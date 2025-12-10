Cristiano Ronaldo en México: este día es la preventa para verlo con Portugal enfrentando a la Selección Mexicana en el Estadio Azteca

El delantero portugués Cristiano Ronaldo visitará México el 28 de marzo para estar en la REINAUGURACIÓN del Estadio Azteca con el partido de México vs Portugal, evento para el cual ya se sabe cuándo será la preventa de los tickets y la plataforma oficial para conseguir los boletos.

En primera instancia, será clave contar con la tarjeta de crédito del banco que patrocina el Estadio Ciudad de México, para poder acceder a la preventa que está a pocas horas de iniciar y que estima una saturación de plataforma y luego una venta rápida y que agotaría los accesos en pocas horas o tal vez en minutos.

Esta será la primera vez que CR7, quien para muchos es el mejor jugador de todos los tiempos visite la cancha del Estadio Azteca y salvo que después de la fase de grupos del Mundial 2026, el destino de Portugal lo lleve de nuevo a esta cancha, habría sido la única que esta estrella del deporte pise este césped.

Te podría interesar: Portugal sacaría billete conmemorativo con Cristiano Ronaldo

México y Portugal juegan en el Estadio Azteca (ahora Banorte - Ciudad de México).

Lo que tienes que saber de la preventa para ver el México vs Portugal con Cristiano Ronaldo

Días de preventa: 10, 11 y 12 de diciembre

10, 11 y 12 de diciembre Horario: Estimado 11:00 AM

Estimado 11:00 AM Plataforma: La página para comprar boletos de la preventa será FRANKI

IMPORTANTE: Contar con la tarjeta bancaria del patrocinador del Estadio Ciudad de México

Los precios de los boletos para el México vs Portugal del 28 de marzo

Boletos más costosos para el México vs Portugal

Premium A Chairman’s Club – $9,000

Premium A Locker Club – $8,000

Premium B Locker Club – $8,000

Sierra Porch – $8,000

Zona premium intermedia en costo de boletos:

Premium A Corner Club – $6,500

Palcos Club – $6,000

Platea 200 – $6,000

Lateral y cabeceras para el partido México vs Portugal:

Lateral 300A – $5,000

Norte 100 – $3,800

Sur 100 – $3,800

Lateral 300B – $3,800

Boletos de rango económico:

Alto Lateral – $2,500

Cabecera 300 – $1,750

Preferente 300 – $1,500

Alto Norte – $1,500

Alto Sur – $1,500

Los más baratos para ver México vs Portugal: