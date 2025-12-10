Cristiano Ronaldo en México: este día es la preventa para verlo con Portugal enfrentando a la Selección Mexicana en el Estadio Azteca
México se enfrentará a Portugal, donde la gran expectativa es ver en acción a Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca; ya hay día para la preventa de boletos para el gran evento.
El delantero portugués Cristiano Ronaldo visitará México el 28 de marzo para estar en la REINAUGURACIÓN del Estadio Azteca con el partido de México vs Portugal, evento para el cual ya se sabe cuándo será la preventa de los tickets y la plataforma oficial para conseguir los boletos.
En primera instancia, será clave contar con la tarjeta de crédito del banco que patrocina el Estadio Ciudad de México, para poder acceder a la preventa que está a pocas horas de iniciar y que estima una saturación de plataforma y luego una venta rápida y que agotaría los accesos en pocas horas o tal vez en minutos.
Esta será la primera vez que CR7, quien para muchos es el mejor jugador de todos los tiempos visite la cancha del Estadio Azteca y salvo que después de la fase de grupos del Mundial 2026, el destino de Portugal lo lleve de nuevo a esta cancha, habría sido la única que esta estrella del deporte pise este césped.
Lo que tienes que saber de la preventa para ver el México vs Portugal con Cristiano Ronaldo
- Días de preventa: 10, 11 y 12 de diciembre
- Horario: Estimado 11:00 AM
- Plataforma: La página para comprar boletos de la preventa será FRANKI , un sitio de venta de boletos que además ofrece para otros eventos como partidos de futbol de Atlas y Santos Laguna
- IMPORTANTE: Contar con la tarjeta bancaria del patrocinador del Estadio Ciudad de México
Los precios de los boletos para el México vs Portugal del 28 de marzo
Boletos más costosos para el México vs Portugal
- Premium A Chairman’s Club – $9,000
- Premium A Locker Club – $8,000
- Premium B Locker Club – $8,000
- Sierra Porch – $8,000
Zona premium intermedia en costo de boletos:
- Premium A Corner Club – $6,500
- Palcos Club – $6,000
- Platea 200 – $6,000
Lateral y cabeceras para el partido México vs Portugal:
- Lateral 300A – $5,000
- Norte 100 – $3,800
- Sur 100 – $3,800
- Lateral 300B – $3,800
Boletos de rango económico:
- Alto Lateral – $2,500
- Cabecera 300 – $1,750
- Preferente 300 – $1,500
- Alto Norte – $1,500
- Alto Sur – $1,500
Los más baratos para ver México vs Portugal:
- Alto Lateral UF – $500
- Alto Norte UF – $500
- Alto Sur UF – $500