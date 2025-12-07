deportes
¡INESPERADO! Portugal lanza billete de Cristiano Ronaldo y estará en circulación durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Las autoridades de Portugal lanzaron un nuevo billete que tiene al crack luso como protagonista; esto es todo lo que tienes que saber al respecto

Billete de Cristiano Ronaldo en Portugal
Crédito: @Cristiano / X
Billete de Cristiano Ronaldo en Portugal
Rodrigo Acuña
Mundial México 2026
Cristiano Ronaldo lideró a la selección de Portugal en los más grandes escenarios como la Eurocopa o la UEFA Nations League. Ahora, con vistas en la Copa Mundial de la FIFA 2026 , el crack portugués sueña con levantar el primer título mundial de los lusos y en su país realizaron un homenaje, un tanto extraño, con el objetivo de alentar a ‘CR7’: lanzarán billetes con su rostro.

Los billetes de Cristiano Ronaldo que lanzará Portugal

Reportes indican que Cristiano será la cara de un lanzamiento especial de euros, producto de que su rostro estará en una emisión limitada de billetes en 2026. Como su número histórico, estos costarán 7 euros y estarán en circulación en vísperas de que comience el Mundial 2026, donde tanto ‘CR7’ y Lionel Messi se podrían enfrentar si se dan una serie de resultados .

Billete de Cristiano Ronaldo que se lanzará en 2026

A pesar de que el billete tendrá el número ‘7’ impreso, no tendrá valor monetario, por lo que no podrá ser utilizado para realizar transacciones en el Viejo Continente ni tampoco en Portugal. Este producto tendrá un valor simbólico, ya que el objetivo es que sea un artículo coleccionable. En dicho papel se puede leer “siuuu”, mítico festejo que acompañó a Cristiano a lo largo de toda su carrera.

El grupo que tendrá Cristiano Ronaldo y Portugal en el Mundial 2026

Luego de conocer los resultados del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA, Portugal ya sabe quiénes serán sus rivales durante la fase de grupos. Cristiano y su equipo debutarán el día 17 de junio cuando enfrenten a la selección que saldrá del Repechaje Intercontinental 1 (Bolivia - Surinam - Irak).

Su segunda batalla se dará el día 23 de junio y el rival a vencer será Uzbekistán, jornada en la que Portugal ya podría conocer si está clasificada a dieciseisavos. Finalmente, los lusos cerrarán la primera fase ante Colombia el día 27 de junio. Cabe resaltar que todos los duelos de la selección europea se llevarán a cabo en Estados Unidos.

Los números de Cristiano Ronaldo en Mundiales con Portugal

Desde su debut, Cristiano ha disputado un total de cinco Copas del Mundo con la selección de Portugal. En total, logró marcar 8 goles y asistir en 2 oportunidades. Así fue el desempeño de su país durante cada Mundial que disputó ‘CR7’:

  • Mundial Alemania 2006: Semifinales
  • Mundial Sudáfrica 2010: Octavos de Final
  • Mundial Brasil 2014: Fase de Grupos
  • Mundial Rusia 2018: Octavos de Final
  • Mundial Qatar 2022: Cuartos de Final.
Portugal
Cristiano Ronaldo
