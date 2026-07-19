Cristiano Ronaldo y su historia en los Mundiales: Goles, asistencias, minutos y juegos disputados

La historia de Cristiano Ronaldo en Mundiales, finalmente, ha llegado a su fin. Después de prácticamente dos décadas de haberlo intentado, el astro lusitano se ha despedido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de que la Selección de Portugal cayera ante España en los octavos de final.

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Con 41 años de edad, luce imposible que Cristiano Ronaldo dispute una Copa Mundial más en su carrera. Por tal motivo, en los próximos párrafos podrás conocer absolutamente todos los detalles del Bicho en este evento; es decir, sus goles, asistencias, minutos y juegos disputados.

¿Cuántos Mundiales jugó Cristiano Ronaldo y en cuantos juegos participó?

Lo primero a tener en cuenta es que Cristiano Ronaldo disputó un total de seis Mundiales a lo largo de su carrera profesional, siendo estos Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y México 2026, haciéndose presente en el marcador en cada uno de ellos.

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Del mismo modo, Cristiano Ronaldo tiene la fortuna de ser uno de los jugadores con más partidos disputados en la historia de las Copas Mundiales al registrar un total de 27 juegos. Además, el portal Transfermarkt menciona que el Bicho disputó alrededor de 2,205 minutos en dicha competición.

¿Cuántos goles y asistencias tuvo Cristiano Ronaldo en Mundiales?

Si contamos toda la participación que tuvo en los últimos 20 años, Cristiano Ronaldo presume haber anotado un total de 11 dianas a lo largo de su carrera mundialistas, misma que se divide de la siguiente forma: 1 en 2006, 1 en 2010, 1 en 2014, 4 en 2018, 1 en 2022 y 3 en 2026.

Por si esto fuera poco, el hoy jugador del Al Nassr también acumuló dos pases a gol en su travesía por este evento, lo cual habla de un jugador que, si bien no alcanzó la fama a nivel colectivo, sí tuvo números por demás interesantes en el torneo más importante a nivel internacional.