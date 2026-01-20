El caso que sigue persiguiendo a la Juventus… y que Cristiano Ronaldo volvió a ganar

La etapa de Cristiano Ronaldo en Italia sigue generando consecuencias, incluso años después de su salida. Esta vez, no fue dentro de la cancha. La justicia italiana volvió a inclinar la balanza a favor del futbolista portugués en un litigio económico que Juventus intentó reabrir… sin éxito.

El tribunal laboral de Turín determinó que Ronaldo no está obligado a devolver más de 10 millones de dólares que recibió como adelanto salarial durante el periodo más crítico de la pandemia. El fallo ratifica una decisión previa que ya había favorecido al jugador y deja a la Juventus con pocas opciones más allá de una última apelación.

Un acuerdo que volvió a explotar años después

El origen del conflicto se remonta a 2020, cuando la Serie A atravesaba una crisis financiera profunda. Juventus comunicó públicamente que sus jugadores aceptarían una reducción salarial temporal para aliviar las finanzas del club. Sin embargo, con el tiempo salió a la luz que el acuerdo con Ronaldo no fue una renuncia, sino un aplazamiento de pagos.

Un documento interno —conocido posteriormente como la famosa “carta privada”— reveló que el club se comprometía a pagarle el equivalente a varios meses de salario en una fecha posterior. Ese compromiso ascendía originalmente a más de 20 millones de dólares, aunque instancias deportivas redujeron la cifra a la mitad.

El fallo que incomoda a la Juventus

El tribunal consideró válido el reclamo del jugador y confirmó que el dinero ya liquidado en 2024 no debe ser devuelto. Además, Juventus deberá cubrir los costos legales del proceso, un golpe extra para una institución que sigue bajo la lupa por sus manejos financieros de aquel periodo.

Para la fiscalía italiana, el problema no fue el pago en sí, sino cómo y cuándo se registró, ya que el dinero no apareció reflejado en los balances correspondientes, lo que derivó en acusaciones de irregularidades fiscales.

Entre 2018 y 2021, Ronaldo disputó más de un centenar de partidos con la camiseta bianconera, ganó títulos locales y fue el máximo referente ofensivo del equipo.