Messi LLAMÓ por teléfono y Berterame tomó la decisión MÁS GRANDE de su carrera

Hay llamadas que marcan carreras. Y otras que cambian destinos. Germán Berterame estaba en plena concentración, cuando su celular vibró con un nombre imposible de ignorar: Lionel Messi. A partir de ese momento, el futuro del goleador de Rayados comenzó a escribirse en clave rosa, con Inter Miami como nuevo escenario y la MLS como plataforma rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El posible fichaje del delantero naturalizado mexicano no se explica solo con números ni contratos. Se entiende desde lo emocional, desde la voz del campeón del mundo invitándolo a formar parte de un proyecto ambicioso, protagonista y con aspiraciones inmediatas.

¿Por qué la llamada de Messi fue decisiva para Berterame?

Berterame había rechazado ofertas similares en el pasado. Misma cláusula, mismo interés, misma presión. Pero esta vez fue distinto. La diferencia tuvo nombre y apellido. Messi no solo llamó para saludar; llamó para convencer.

El mensaje fue claro: Inter Miami quiere competir, quiere títulos y necesita un delantero con hambre de gol. La promesa de respaldo dentro del vestidor, el aval futbolístico del mejor jugador del mundo y la oportunidad de compartir cancha con él fueron factores determinantes.

En lo deportivo, el movimiento también tiene lógica. Berterame viene de su mejor año con 26 goles en 47 partidos con Monterrey, consolidándose como uno de los atacantes más productivos del fútbol mexicano. En la MLS, su perfil encaja en un equipo que busca equilibrio entre experiencia, talento y contundencia.

¡ES OFICIAL! 🔥



Inter Miami se refuerza con un delantero argentino 🇦🇷https://t.co/s6GfzyU0UA — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 20, 2026

Inter Miami, la MLS y el reto rumbo al Mundial 2026

El interés de Inter Miami se tradujo en hechos: una oferta cercana a los 15 millones de dólares para activar la cláusula de rescisión. La directiva de Rayados confirmó el acercamiento y reconoció que la propuesta es atractiva para ambas partes.

Para Berterame, el contexto es clave. A cinco meses del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el delantero se juega un lugar en la lista final de Javier Aguirre. Competir semana a semana en la MLS, con protagonismo y rodeado de figuras, puede ser el escaparate ideal.

Inter Miami, vigente campeón de la MLS, busca reforzarse para dominar localmente y trascender a nivel internacional. La llegada de un goleador probado eleva el techo competitivo del equipo y refuerza su identidad ofensiva.

La llamada ya se hizo. La decisión está tomada. Y todo apunta a que el próximo gran paso de Germán Berterame tendrá acento argentino… y destino en Miami.