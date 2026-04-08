Cristiano Ronaldo quería estar presente vs México

El Coordinador Técnico de la Federación Portuguesa de Futbol, Joao Saraiva Madjer, aseguró que Cristiano Ronaldo tenía la intención de jugar en México; no lo hizo únicamente por un tema debido a una lesión.

"Cristiano quiere estar siempre en los grandes eventos, tenía una lesión, por este motivo no viajó a México. Él siempre quiere estar presente en todos los juegos de la selección", dijo el directivo portugués.

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Nueva edición de Acapulco Cup

Por otro lado, se refirió a lo que será el torneo de Acapulco Cup de futbol de playa a disputarse del 9 al 11 de abril en el puerto.

"Para Portugal es un torneo muy importante, no solo por la preparación para la época europea, sino porque tenemos grandes equipos como rivales, con tácticas diferentes. Es importante empezar así la preparación para Europa. Conocer las diferencias entre países y el futbol de playa tiene este propósito también de intercambio, no solo técnico, sino de trabajo. Tiene la proximidad y la ayuda para otras federaciones para crecer. Portugal también puede ser importante para el desarrollo de otros países", expresó.

México estará participando en la rama varonil y femenil de este evento.

"Nosotros desde hace 6-7 años, antes de que creciera el futbol de playa femenil, ya organizábamos torneos en El Salvador o acá en México. El primer paso fue organizar rama varonil y femenil, después una campaña donde las chicas solicitaban la primera copa, a raíz de nuestros eventos. Esto no es un regalo, es un derecho. Hemos decidido que se cambie el balón y a partir de este año tiene los valores femeninos que mencionamos antes. Detrás de la escena estamos buscando que a nivel político se pueda tener el primer mundial. Ya lo tuvo el futsal, ahora nos toca a nosotros. Todo tiene un proceso y por eso estos torneos", sentenció Josep Ponset, Director de Eventos Beach Soccer Worldwide.

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