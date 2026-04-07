Todos lo creían lesionado, pero este jugador de México quiere que Javier Aguirre lo convoque a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Quedan poco más de dos meses para que la Copa Mundial de la FIFA 2026 inicie y ciertos jugadores están en una constante disputa con el tiempo para llega en condiciones al torneo. Algunos parecían estar ya descartados, pero aún existe un pequeño rayo de esperanza. Ese es el caso de Rodrigo Huescas, futbolista del Copenhague de Dinamarca, quien sufrió una rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha durante el año pasado.

Muchos creían que el lateral derecho sería una baja más de la Selección Mexicana para este Mundial 2026, pero está haciendo todo lo posible para recuperarse a tiempo y ser una opción para Javier Aguirre. Quienes se encuentran siguiendo de cerca su evolución mencionan una gran recuperación y que todo marcha bien. Ahora, el futbolista ilusiona a todos en redes sociales.

Rodrigo Huescas y su mensaje de cara al Mundial 2026

"Persevera y triunfarás", fue lo que posteó Huescas en sus redes sociales junto a imágenes donde se lo ve realizando trabajos de gimnasio. Desde hace meses, el lateral mexicano se encuentra entrenando duro para recuperarse al cien por cien y soñar con su convocatoria a la Selección Mexicana. Cada vez se lo ve mejor físicamente y no debe estar descartado en su totalidad pensando en la Copa del Mundo.

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El canterano de Cruz Azul mantiene la cabeza fría y enfocada en su recuperación. Lo cierto es que la peor parte ya fue superada, siendo operado con éxito. Se mantuvo parado sin ejercitarse durante un tiempo y, en estos momentos, se encuentra realizando un entrenamiento de rehabilitación para recuperar poco a poco la movilidad y fortalecer la zona dañada.

TRABAJA EN SU RECUPERACIÓN



Rodrigo Huescas sigue trabajando para superar su lesión. El mexicano cada vez se ve en mejor forma física



¿Alcanzará a estar para el mundial? 🤔 pic.twitter.com/8TooIo4y13 — TVC Deportes (@TVCDeportes) April 6, 2026

No será una carrera sencilla

Huescas podría llegar con lo justo al Mundial 2026, pero dependerá del ‘Vasco’ Aguirre si brindarle la oportunidad de unirse al grupo o priorizar a otros jugadores. El puesto de lateral derecho está bien cubierto en México con nombres como Mateo Chávez, Jorge Sánchez y Richard Ledezma. Sin embargo, el futbolista del Copenhague no perderá la esperanza y hará lo posible por cumplir su sueño.

