Este video va a preocupar a Javier Aguirre: Edson Álvarez regresa pero con malas noticias

Javier Aguirre está esperando el regreso de Edson Álvarez, futbolista que no juega desde el mes de febrero a raíz de una lesión en el tobillo. El mediocampista del Fenerbahçe solía ser titular en la Selección Mexicana, pero su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 aún no está asegurada. Ahora, el ‘Machín’ podría perder la titularidad en su club a raíz de un futbolista que se encuentra en un gran momento.

Debido a la lesión de Edson, el equipo turco salió al mercado de fichajes para contratar al francés N’Golo Kanté. El campeón del mundo en Rusia 2018 tomó el lugar de Álvarez y, debido a su buen nivel en la medular, será difícil quitarlo del once inicial. Fenerbahçe publicó un video en sus redes sociales mostrando las mejores jugadas del ex Chelsea y generó incertidumbre sobre el futuro del canterano del América.

|Foto: @fenerbahce

Edson Álvarez está cerca de regresar de su lesión, pero con el Mundial 2026 a prácticamente dos meses de su inicio, es un hecho que llegará al certamen con muy poco rodaje. En este contexto, todo está encaminado para que el ‘Machín’ comience el torneo en el banco de suplentes y su lugar podría ser ocupado por Erik Lira, futbolista de Cruz Azul que ha sido titular en los últimos amistosos de la Selección Mexicana.

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La fecha en la que Edson Álvarez podría volver a jugar en Turquía

De acuerdo a los reportes que llegan desde Europa, Edson podría volver a sumar minutos a partir del día 19 de abril cuando el Fenerbahçe se enfrente a Rizespor Kulübü. También aparecen como posibilidades el duelo ante Konyaspor que se jugará el día 21 y, como muy tarde, podría reaparecer contra Galatasaray el día 26. Sin embargo, su regreso a las canchas dependerá del nivel de Kanté.

Edson regresaría a Inglaterra después del Mundial

Ante este panorama, todo parece indicar que Edson Álvarez regresará al West Ham tras la finalización de la Copa del Mundo. Cabe recordar que el mexicano de 28 años se encuentra a préstamo en el Fenerbahçe y, en caso de que el club turco no ejecute la opción de compra, deberá volver a Inglaterra cuando finalice la presente temporada. Con el gran nivel de Kanté, sumado a los pocos minutos que tendrá el ‘Machín’, es muy probable que los turcos no compren su ficha.

