¿Se pierde el Mundial? Los partidos que podría perderse Cristiano Ronaldo tras su expulsión ante Irlanda

Cristiano Ronaldo no tuvo la mejor de las noches en su visita al Aviva Stadium de Dublín. El delantero portugués postergó su pase al Mundial 2026 tras perder 2-0 ante Irlanda con su selección, pero además salió expulsado al minuto 59 tras agredir a un rival, por lo que ahora se enfrenta a una suspensión que podría poner en riesgo su participación en la Copa del Mundo.

¿Cuántos partidos se perderá Cristiano Ronaldo con Portugal tras ser expulsado?

La Selección de Portugal está a una victoria de conseguir su pase al Mundial 2026 y en su próximo partido se enfrentará al sotanero de su grupo, Armenia; sin embargo, no podrán contar con la presencia de Cristiano Ronaldo.

El delantero portugués se enfrentará a una sanción de por lo menos dos partidos luego de soltar un codazo al defensa Dara O'Shea que el árbitro revisó en el VAR y determinó castigar con roja directa.

La sanción de CR7 aplica para partidos de Eliminatoria Mundialista y para la Copa del Mundo, por lo que en caso de que Portugal califique de manera directa el delantero se perderá el arranque del Mundial 2026.

El veredicto dependerá de la UEFA y en caso de que el comité disciplinario considere que se trató de una agresión con alevosía, Cristiano Ronaldo podría incluso enfrentar una sanción mayor.

Presencia de Cristiano Ronaldo en amistoso contra México no está en riesgo

La suspensión de Cristiano Ronaldo solo aplicará para partidos oficiales y no en compromisos amistoso, por lo que su presencia en el juego de preparación ante la Selección Mexicana previo al arranque del Mundial 2026 no estará en riesgo.

El delantero del Al Nassr también podrá estar presente en los juegos de preparación que dispute su selección antes de la Copa del Mundo 2026.

