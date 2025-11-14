Revientan a Miguel Herrera previo al Haití vs Costa Rica por alinear a Keylor: “Y sigue el Piojo con Navas, su argolla”

Miguel 'Piojo' Herrera y la Selección de Costa Rica se juegan este jueves 13 de noviembre su pase al Mundial 2026 cuando se enfrente a su similar de Haití en el Estadio Ergilio Hato de Curazao; sin embargo, el director técnico mexicano no ha convencido a los aficionados ticos.

Te puede interesar: FIFA hizo un llamado a Pumas: las reglas prohibirían llevar a este jugador en su alineación

Fidel Martínez lanza mensaje claro: “Si no sueñas con el Tri, ¿cuál es tu sueño?”

Afición de Costa Rica estalla contra la alineación de Piojo Herrera

El Piojo Herrera ha apostado por mandar a la portería a Keylor Navas, portero de 38 años actualmente de los Pumas y con amplia experiencia en Mundiales, Champions League y multicampeón con el Real Madrid y el París Saint Germain (PSG).

Pero el palmarés y curriculum de Navas parece no convencer a la afición costarricense que a través de las redes sociales manifestaron su descontento con la alineación del guardameta del conjunto Auriazul.

En su lugar, muchos aficionados han solicitado a Patrick Sequeira, portero de 26 años que milita en el Casa Pia de Portugal y que ya ha representado a su país en 16 oportunidades dejando el marco en cero en nueve ocasiones.

"Si Piojo quiere ganar el encuentro debe alinear a Sequeira, es mucho mejor que Navas y está en mejor momento". "Apoyo total a la Tricolor... No al Piojo". "Y sigue el Piojo con su argolla de Navas", fueron algunos de los comentarios de los aficionados de Costa Rica a través de las redes sociales.

Federación Costarricense de Futbol Piojo Herrera no renunciará a la Selección de Costa Rica, pese a que al momento la tiene fuera del Mundial 2026

Piojo Herrera, a un paso de Mundial

La afición de Costa Rica ha dejado de confiar en el Piojo Herrera por los resultados recientes, especialmente luego de los empates contra Nicaragua y Haití que complicaron el arranque de la Eliminatoria y tiene a los ticos en el segundo lugar del Grupo C, dos puntos por debajo de Honduras.

El seleccionado centroamericano necesita ganar a como dé lugar sus próximos dos encuentros ante Haití y Honduras para lograr su boleto de manera directa a la Copa del Mundo 2026.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Comisión Disciplinaria confirma SUSPENSIÓN de Adalberto Carrasquilla tras partido vs Cruz Azul