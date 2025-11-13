FIFA hizo un llamado a Pumas: las reglas prohibirían llevar a este jugador en su alineación

Pumas afrontará el Play-In de la Liga BBVA MX con varias bajas, siendo la de José Juan Macías una de ellas . Este próximo jueves 20 de noviembre, el equipo de Efraín Juárez se jugará su continuidad en el Apertura 2025 frente a Pachuca en Hidalgo y, como si fuese poco, podría perder a otra de sus máximas figuras por una recomendación que establece la FIFA.

Pumas podría perder a Keylor Navas para el primer partido del Play-In

FIFA y los sindicatos de futbolistas acordaron que debe existir un mínimo de 72 horas de descanso entre partidos, el cual es un estándar a seguir para proteger la integridad física de los jugadores. En este caso, Keylor Navas podría perderse el duelo ante los Tuzos debido a que el martes 18 de noviembre enfrentará a Honduras, partido sumamente importante para Costa Rica que determinará su presencia en el Mundial 2026. Pumas también perderá a Adalberto Carrasquilla .

Pumas MX Keylor Navas podría perderse el duelo ante Pachuca

Entre ambos partidos, existen menos de 48 horas, por lo que, en términos prácticos, no existe tiempo suficiente para recuperación física, viaje, retorno al club y preparación táctica, un desafío que pocos jugadores de élite enfrentan sin tener consecuencias posteriormente. Cabe destacar que Pumas también se juega la vida en el Apertura 2025, por lo que no tendría intenciones de dejar a Navas en el banquillo o fuera de la concentración.

¿Pumas puede recibir sanción si alinea a Keylor Navas?

Resulta que este tipo de medidas no tienen sanción directa, aunque la misión es clara: evitar que los futbolistas acumulen esfuerzos que eleven el riesgo de lesiones musculares, sobrecarga física o fatiga crónica. No obstante, cuando se trata de eliminatorias mundialistas y partidos definitorios en liga, los calendarios terminan superponiéndose, obligando a los jugadores a rendir sin el descanso recomendado.

En caso de que el portero juegue los 90 minutos frente a Honduras con Costa Rica, llegará al juego de Pumas con un desgaste muy notorio y, si Pumas decide dosificarlo o no alinearlo, arriesga su continuidad en el torneo. Cualquiera sea el caso, Navas afrontará una carga extrema en un lapso donde la recomendación de la FIFA marca que “se debería evitar” exactamente lo que está por ocurrir.

El caso refleja una preocupación constante en el futbol moderno: la sobrecarga de partidos. Entre torneos de clubes, compromisos internacionales y giras comerciales, los jugadores enfrentan calendarios cada vez más exigentes. Aunque existen recomendaciones médicas y acuerdos entre federaciones, la realidad competitiva suele imponerse, poniendo en riesgo el bienestar físico y mental de los futbolistas en busca de rendimiento y espectáculo.