Cristiano Ronaldo podría tener el ‘fichaje’ SOÑADO para el primer equipo del Al Nassr: su hijo mayor

El legado de Cristiano Ronaldo para el mundo del futbol podría ser todavía más grande si se consuma un rumor que ha surgido en las últimas horas, y que apunta que el Al Nassr medita subir a partir de la siguiente temporada a Cristiano Ronaldo Jr al primer equipo, lo que sería un enorme "fichaje".

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Si bien el Jr de Cristiano ha mostrado muchas cualidades, y una disciplina encaminada y aprendida por su padre, el motivo del gran fichaje es por poder ver ese hecho histórico, sería como un cambio de estafeta entre un hombre que lo ganó prácticamente todo para su hijo mayor quien podría seguir sus pasos.

Cristiano Ronaldo marcaría una nueva hazaña

Diversos reportes sostienen que en efecto su hijo, quien en junio estará cumpliendo 16 años está en la mira del equipo grande, observando lo que sucede en su categoría para que en la siguiente campaña lo integre a los entrenamientos del equipo árabe.

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Esto detonaría ver a CR7 y a su hijo compartiendo vestidor y entrenamientos, practicando al nivel del 'comandante' e impulsando su desarrollo para su debut profesional y en donde la gran noticia, sería verlos en la cancha juntos.

🚨 Al Nassr are considering to bring Cristiano Ronaldo Jr with the first team in training from next season.



He’s turning 16 in June and Al Nassr are closely monitoring his development + best options for his pathway.



Inclusion in first squad is an option, as @alweeamnews report. pic.twitter.com/oXqnP1mXea — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2026

Cristiano Ronaldo Jr, con su gran maestro

CR7 Jr prácticamente ha sido testigo de las hazañas de su padre. Quizás no observó sus mejores momentos en Inglaterra con el Manchester United que fue cuando la bestia se comenzó a consolidar, pero sin duda ha visto momentos extraordinarios como obtención de Balón de Oro o el triunfo en la Eurocopa del 2016.

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Si su carrera se encamina por ese rumbo y después tiene el cobijo de su padre, ahora será labor del joven prospecto de demostrar sus capacidades, aunque exigirle ser igual que el nacido en Funchal, Madeira, Portugal un 5 de febrero de 1985, sería una losa muy pesada para quien deberá de escribir su propia historia.