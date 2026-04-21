ÚLTIMA HORA: América y Chivas DESCIENDEN en el Ranking de Clubes de Concacaf de abril 2026

Se ha actualizado el Ranking de Clubes de Concacaf. Este 20 de abril, se dio a conocer la nueva clasificación en un listado que sigue liderando Toluca. El bicampeón del futbol mexicano se mantiene en la cima con un registro de 1,272 puntos seguido de LAFC, conjunto de la MLS que tiene 1,265 unidades escalando posiciones en la tabla.

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El tercer puesto de corresponde a Nashville. La escuadra de Tennessee tiene 1,254 puntos siendo el equipo que más sumó para escalar en el Ranking de Clubes al registrar +25 unidades. Mientras que el cuarto sitio le corresponde a Tigres con el mismo registro que los ‘Coyotes’.

En quinto, aparece Cruz Azul. Dirigidos por Nicolás Larcamón, el cuadro de La noria tuvo una baja de -18 tras la eliminación de la Concacaf Champions Cup 2026. Dentro del Top 10 también se encuentra el Club América. El conjunto comandado por André Jardine tuvo una baja de -20 para un total de 1,227 unidades. Y es que el equipo de Coapa también quedó fuera de la Concachampions en la ronda de Cuartos de Final.

Por otra parte, Chivas completa el Top 10 con 1,218 puntos. El Club Deportivo Guadalajara perdió una posición en el Ranking de Clubes de Concacaf a pesar de ir liderando el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Entre los cuatro grandes, Pumas aparece hasta el lugar 19. Ocupando el tercer puesto de la presente campaña en el futbol mexicano tras la Jornada 15, la escuadra dirigida por Efraín Juárez tiene 1,191 puntos escalando posiciones con respecto a la clasificación anterior.

¿Cómo funciona el Ranking de Clubes de Concacaf?

La clasificación evalúa a los equipos del futbol profesional con base a su desempeño en partidos de competencias locales, así como torneos internacionales. El Ranking de Clubes se determina tomando en cuenta partidos de la Liga de Campeones de Concacaf, Copas Regionales, Ligas y Copas locales y el Mundial de Clubes de la FIFA.

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