Cristiano Ronaldo reporta a la concentración del Al Nassr con impactante cambio de look tras su boda con Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo reportó a la concentración del Al Nassr, luego de sus vacaciones tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 y de su boda con Georgina Rodríguez, y lo hizo con un radical cambio de look con el que sorprendió a sus seguidores en redes sociales.

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Cristiano Ronaldo sorprende con su cambio de look con el Al Nassr

Cristiano Ronaldo vivió una semana intensa tras sellar su compromiso con Georgina Rodríguez con matrimonio en una ceremonia privada a la que muy pocas personas tuvieron acceso.

Y tras las celebraciones de la boda, CR7 reapareció con el Al Nassr para reportar de cara al arranque de la temporada 2026-27 de la Liga Profesional Saudí con un cambio de look en donde destacó su cabello teñido ya como un hombre casado.

Se trata de un cambio poco habitual en el jugador portugués ya que si bien suele presentarse con cortes de cabello diferentes, especialmente en el inicio de cada temporada, pocas veces había apostado por pintarse el cabello de un color diferente.

Cristiano Ronaldo reportó con el Al Nassr|Al Nassr

El delantero portugués debutará en la Temporada 2026-27 de la Liga de Arabia Saudita enfrentándose a Al Fateh este viernes 14 de agosto en un compromiso en donde estrenarán su corona de campeón del campeonato de Primera División Saudí.

CR7 enfrentará una temporada histórica con el Al Nassr en la que buscará anotar su gol mil en su carrera, una cifra que podría alcanzar probablemente para el final de la campaña ya que solo necesita 24 anotaciones.

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