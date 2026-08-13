¡CONFIRMADO! Julián Quiñones tendrá socio de lujo: Al Qadsiah cierra fichaje millonario de estrella del Manchester City

Julián Quiñones se prepara para disputar su tercera temporada con el Al Qadsiah en la Liga Profesional Saudí a la que llega como el goleador de la campaña anterior y con grandes expectativas tras su participación con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y para ello su club buscará apoyarlo con un fichaje procedente del Manchester City.

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Julián Quiñones tendría como compañero a Tijjani Reijnders del Manchester City

El Al Qadshiah está analizando la posibilidad de incorporar a su plantilla a Tijjani Reijnders, futbolista que llegó al Manchester City en 2025 con un contrato por cinco años, pero que no entra en planes de Enzo Maresca para la siguiente temporada.

De acuerdo con información del reconocido periodista Fabrizio Romano, el Al Qadsiah estaría dispuesto a ofrecer 61 millones de euros por el neerlandés, seis más de lo que pagaron los Citizens al AC Milan por el mediocampista.

Sin embargo, el cuadro árabe no es el único que pretende a Reijnders quien también ha recibido ofertas por parte del Nottingham Forest para continuar en la Premier League, de acuerdo con Romano.

🚨🇸🇦 EXCLUSIVE: Tijjani Reijnders says yes to Al Qadsiah and all parties have now a verbal agreement, here we go!



Man City agreed to receive €61m, as revealed today.



Clubs exchanging documents now ahead of signatures.



Reijnders didn’t train as he’s waiting to fly to Saudi. pic.twitter.com/uwOErBoyzs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2026

Será el propio Reijnders, de 28 años, quien tome la última decisión sobre su futuro entre aceptar la generosa oferta del futbol de Arabia Saudita o buscar una nueva oportunidad en la Liga de Inglaterra con el Nottingham.

Además de Quiñones, en caso de aceptar la propuesta desde Arabia, Reijnders también tendrán como compañeros a figuras como Nacho, Koen Casteels, Nahitan Nández y Mateo Retegui y en la dirección técnica a Brendan Rodgers.

En su única temporada como jugador del City, el mediocampista disputó 50 partidos entre Mundial de Clubes, UEFA Champions Leagues, Copa de la Liga, FA Cup y Premier League, en donde convirtió siete goles y contribuyó con ocho asistencias.

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