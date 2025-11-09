Cristiano y Messi lideran el listado pero hay un mexicano que forma parte de los máximos goleadores de la historia; ¿de quién se trata?

En cada listado de estadísticas totales el nombre de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi aparecen en lo más alto, pues estos dos hombres llegaron a concretar lo imposible. Ante eso, la historia pone en su lugar a quien fue el único mexicano élite que está entre los nombres más poderosos del gol a nivel mundial. Y es que en el registro de máximos goleadores, Hugo Sánchez presume su sitio. He aquí la información.

Programa completo: En Caliente con Hugo Sánchez | Capítulo 1

Te puede interesar - ¿Cuál fue la peor decisión que Hugo Sánchez tomó en su carrera?

Te puede interesar - ¿Cuál es el gol más espectacular de Hugo Sánchez?

¿El mexicano Hugo Sánchez tiene los mismos goles que Cristiano y Messi?

Una situación curiosa que unió a estos tres hombres tiene su origen en la liga española. Por décadas, Hugo Sánchez fue el máximo goleador extranjero en LaLiga, esto hasta que los dos monstruos de la época batieron su récord. Sin embargo en este caso las estadísticas se refieren a los goles marcados en toda su carrera. Y entre los 105 máximos goleadores de todos los tiempos, se encuentra Hugol, quien en todo su trayecto profesional marcó 516 tantos, los cuales lo colocan como el anotador 25 a nivel histórico.

Este es el Top10 de este particular ranking previo a las actividades del segundo fin de semana de noviembre 2025.

Cristiano Ronaldo - 952.

952. Lionel Messi - 892.

Josef Bican - 805.

Pelé - 770.

Romario - 761.

Ferenc Puskas - 760.

Erwin Helmchen - 702.

Robert Lewandowski - 701.

Jimmy Jones - 659.

Abe Lenstra - 645.

¿Cómo están repartidos los goles de Hugo Sánchez, el mejor futbolista mexicano de la historia?

La trayectoria e impacto que Hugo tuvo a nivel mundial probablemente no se dimensione por las nuevas generaciones, pero hablar de cinco campeonatos de goleo en España no es para cualquiera. Por ello terminar tu carrera con 516 goles en 883 partidos oficiales es de gente grande.

Y los goles del nacido en Ciudad de México se reparten así: