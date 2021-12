Hugo Sánchez confiesa cuál fue su peor decisión

Con un bicampeonato en las manos, y tras la salida de Ricardo La Volpe del timonel de la Selección Azteca, Hugo Sánchez tomó el lugar como dirigente del combinado nacional con mucha ilusión.

Aquel nombramiento, no solo emocionó al exentrenador mexicano, también a los fanáticos del futbol de nuestro país, pues uno de los máximos ídolos, si no es que el máximo, estaba al frente del “Tri”.

Presentación nueva imagen de la Selección Mexicana

Además de que venía de hacer historia con los Pumas, ya que fueron los primeros en conseguir dos veces al hilo el título de la Liga BBVA MX, en el Apertura 2004 y el Clausura 2004, hazaña que solo han conseguido ellos, junto con el León en el Apertura 2013 y Clausura 2014.

“Me voy a arrepentir toda mi vida”: Hugo Sánchez

Cuando firmó el contrato con la Selección Mexicana, no solo era para dirigir a la mayor, también estaban en planes la Olímpica y la Panamericana, combinados menores que fueron un calvario para el estratega.

“Me voy a arrepentir toda mi vida de haber firmado el contrato con la Selección Mexicana como técnico de tres. Dirigirlas al mismo tiempo es un suicidio y tristemente yo con tanta ilusión que tenía de dirigir a mí país acepté”, aseguró el exdelantero a Marca Claro.

Uno de los pasados más obscuros tanto para el pentapichichi, como para el “Tri” es la eliminación de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, cuando en el preolímpico de cara a la justa veraniega, el combinado nacional se metió en problemas y llegó al último partido teniendo que golear a Haití.

La historia todos la conocemos y el resultado esperado no llegó luego de grandes fallas en la portería rival que sentenciaron la eliminación de la Selección Azteca.

“El haber firmado ese contrato es de lo que me arrepiento toda mi vida. Todo lo que hice como jugador, persona, todo lo que hago como hijo, hermano, novio, esposo, todo, no me arrepiento de nada; la única cosa ese maldito contrato”, agregó.