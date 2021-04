A 33 Años del gol más espectacular de Hugo Sánchez

Un día como hoy, pero de 1988, el Real Madrid recibió al Logroñés en partido de la Liga Española. Como por arte magia, Hugo Sánchez aprovechó su habilidad en la gimnasia olímpica para regalar uno de los goles más bonitos y recordados en la historia del futbol, una chilena fantástica.

El mexicano se impulsó con la pierna derecha para elevarse más de 2.20 metros, y con la izquierda, aprovechó la asistencia de Martín Vázquez, para conectarla y mandarla al fondo de la portería de Juan Antonio Pérez.

“Aún me siguen recordando ese gol que me metió. Me paran por la calle y yo, siendo honesto, me siento orgulloso de aquella historia, pues fue un golazo. Para mi es el más bonito en la historia del futbol español”, recuerda Antonio Pérez.

“Fue el gol perfecto en el escenario ideal y con la camiseta perfecta”, ha asegurado Hugo Sánchez a lo largo de los años.

Te puede interesar: Lionel Messi vivirá nueva experiencia con el Barcelona

Ya pasaron poco más de tres décadas desde que el cinco veces pichichi del futbol español marcó ese fabuloso gol, el cual se ha inmortalizado en la historia de la Casa Blanca.

Hace tres años, el astro portugues, Crisitano Ronaldo, consiguió un tanto parecido ante la Juventus, en los Cuartos de Final de la Champions League de 2018. El gol ha sido comparado con el que logró el mexicano.

Sin embargo para personajes como Leo Beenhakker, el señor gol del ‘Macho’ es inolvidable y no tiene comparación.

Hugo Sánchez el mejor jugador mexicano

‘Hugol’ es considerado uno de los mejores jugadores en la historia del Real Madrid, ya que logró 164 anotaciones en 207 juegos oficiales. Y en su carrera como profesional puede presumir 22 chilenas.

Te puede interesar: Canelo Álvarez le extiende la mano a una pequeña niña

Además con los merengues conquistó cinco títulos de Liga de España, tres Copas del Rey, tres Supercopas y una Copa de la UEFA. Por esto y más es considerado el mejor jugador en la historia del futbol mexicano.