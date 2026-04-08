Si empatan en el global… esto define quién avanza entre Cruz Azul y LAFC en la Concachampions

La serie entre Cruz Azul y LAFC tiene todo para cerrarse de forma dramática. Dos equipos con gol, con ritmo y con argumentos para competir. Dos equipos protagonistas en sus respectivas ligas y que apuntan a ganarlo todo. Por eso, muchos ya se hacen la misma pregunta antes de que ruede el balón: ¿qué pasa si empatan en el marcador global?

Bouanga vs Ibáñez 🔥 LAFC vs Cruz Azul pic.twitter.com/C8NrjerNwL — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 7, 2026

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El primer filtro: el gol de visitante

En la Concachampions 2026 todavía cuenta el gol de visitante. Si Cruz Azul y LAFC terminan igualados en el global, el primer criterio de desempate será el gol de visitante. Es decir, el equipo que haya anotado más goles en casa del rival es el que avanza.

Ejemplo claro: si la ida termina 1-1 en Los Ángeles y la vuelta 0-0 en México, Cruz Azul obtiene su contraseña a la siguiente ronda por ese gol fuera de casa.

Pero qué pasa si los dos anotan el mismo número de goles de visitante y empatan en el global. En ese caso, el partido se va al tiempo extra en la vuelta.

Y si en esos 30 minutos no hay diferencia, entonces sí, todo se define desde el manchón penal.

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Una serie que se puede definir por el que menos errores cometa

Este tipo de eliminatorias no siempre se ganan por dominio.

A veces se ganan por un gol en el momento justo. O por un pequeño error aprovechado por el rival.

Por eso, lo que pase en la ida en Los Ángeles puede condicionar toda la serie. Un gol de visitante cambia el panorama, y La Máquina hará todo por conseguirlo.

Además, La vuelta será en México, y esa es una ventaja para Cruz Azul, que buscará cerrar la serie con su gente, después de varios partidos sin ganar en Liga MX.

