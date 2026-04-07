Cruz Azul confirma importante baja para el partido de Concachampions

Cruz Azul se enfrentará a LAFC este martes 7 de abril en compromiso de la Ida de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, pero lo hará sin una de sus figuras a quien no se le autorizó la visa para ingresar a los Estados Unidos.

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Cruz Azul confirma la baja de Christian Ebere para el duelo ante LAFC

El Cruz Azul tendrá una prueba de fuego ante el LAFC y sus figuras Hugo Lloris, Denis Bounaga y Son Heung-Min, pero no podrá contar con cuadro completo ante la baja de Christian Ebere quien no podrá realizar el viaje con el equipo a Los Ángeles, California.

En conferencia de prensa celebrada este lunes 6 de abril, Nicolás Larcamón confirmó que Ebere no pudo realizar el viaje a Estados Unidos luego de que no se le autorizara la visa de trabajo.

“Hay una cuestión que me parece muy importante que la FIFA atienda. No tiene que ver con una suspensión deportiva, pero sí es algo que favorece al equipo rival dadas las normativas y legislaciones migratorias. Entiendo el marco legal del país, pero tratándose de una delegación deportiva que está bajo constante vigilancia, creo que sería importante realizar gestiones en favor de la paridad competitiva”, lamentó Larcamón.

Christian Ebere en su primer partido como jugador de Cruz Azul.|Jose Hernandez/Mexsport

Ebere tampoco pudo estar presente en el partido amistoso de Cruz Azul en contra del Atlético Nacional disputado el pasado 25 de marzo en el PayPal Park de San José, California, también por temas de visado.

El nigeriano ha venido de menos a más con La Máquina, equipo al que llegó en febrero de este año y con el que ya ha disputado ocho encuentros y convirtiendo su primer gol este fin de semana en la derrota de los cementeros ante el Pachuca.

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