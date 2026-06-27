Croacia vs Ghana: Ver GRATIS, ONLINE y EN VIVO HOY el resultado de la TRANSMISIÓN del sábado 27 de junio, juego del Grupo L del Mundial 2026; marcador en línea, por internet y en directo

Te puede interesar: Mundial 2026 Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la transmisión de HOY sábado 27 de junio; por streaming, link libre y en directo por Azteca Deportes

Croacia busca asegurar su pase a dieciseisavos en el Estadio de Filadelfia con la jerarquía de Luka Modrić y la urgencia de redimirse tras su irregular inicio en el grupo. Los croatas necesitan imponer su control técnico frente a un bloque que se juega la clasificación tras sus primeros resultados.

Ghana, la sorpresa del sector bajo la dirección de Carlos Queiroz, llega invicta y con el destino en sus manos tras empatar con Inglaterra y vencer a Panamá. Las "Estrellas Negras" apostarán por su orden defensivo y letales contragolpes para sellar una fase de grupos histórica y avanzar a la siguiente instancia.