Cruz Azul: Larcamón no confía en estos 7 futbolistas y seguro no jugarán ante Chivas

A falta de una semana para el inicio de la Liguilla del futbol mexicano, Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul , tiene muy claro que algunos de sus futbolistas seguramente no verán participación ante Chivas debido al poco rodaje que tuvieron a lo largo de la temporada regular.

Estadio Cruz Azul Belsón Barrera Romellón

Pese a haber quedado en el tercer lugar de la tabla general, Cruz Azul cerró su participación en el Apertura 2025 con una derrota ante Pumas. Por ende, se espera que el entrenador argentino muestre lo mejor de su arsenal desde un principio a fin de buscar el triunfo ante el Guadalajara.

¿Qué jugadores están “descartados” por el técnico de Cruz Azul?

Fueron siete los futbolistas que, a lo largo de la temporada regular, no tuvieron participación con el Cruz Azul de Nicolás Larcamón. Uno de ellos fue Andrés Montaño quien se sigue recuperando de la lesión que tuvo a mediados del 2025, aunque los demás simplemente no fueron de la confianza del entrenador argentino.

Entre estos destacan Carlos Vargas, Emmanuel Ochoa, Cristian Jiménez, Raymundo Rubio, Fernando Sámano y Bryan Gamboa. La mayoría de estos son juveniles que ascendieron al primer equipo luego de su participación en las fuerzas básicas, aunque destaca el caso de un Vargas con experiencia en primera división.

Aunado a ellos, Cruz Azul no podrá contar con dos jugadores vitales en el esquema de Nicolás Larcamón durante el juego de ida ante Chivas. El primero de ellos es Kevin Mier debido a la lesión que sufrió ante Pumas, mientras que el segundo es Lorenzo Faravelli por la suspensión que debe cumplir.

¿En qué días se jugarán los cuartos de final entre Cruz Azul y Chivas?

Vale decir que hasta ahora la Liga BBVA MX no ha mostrado los horarios oficiales para los cuartos de final del Apertura 2025; sin embargo, y con base en lo mostrado a lo largo de la temporada regular, lo natural sería que los duelos entre Cruz Azul y Chivas se lleven a cabo los días 26 y 29 de noviembre.