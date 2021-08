Nicolás Larcamón: “Yo quería a Fernando Beltrán”

El club Puebla que dirige Nicolás Larcamón buscará su primer triunfo del torneo cuando reciban al Querétaro en el viernes botanero. En conferencia, el técnico de la Franja confesó que quería como último refuerzo a Fernando Beltrán, pero al final no llegaron a un acuerdo.

“Respecto del refuerzo, no quería alguien que viniera a rellenar el plantel si no un jugador que nos diera algo de jerarquía que necesitamos con la salida de Omar que fue difícil para nosotros encontrar reemplazo, el nombre que yo quería puntualmente era Fernando Beltrán y después por cuestiones más de negociaciones entre los clubes no se pudo dar y la realidad es que hoy en el mercado no nos da mucho margen”, dijo Larcamón.

En búsqueda de los 3 puntos

Además, el DT del Puebla afirmó que ante Querétaro van por el triunfo y confía en salir de su mal momento.

“Tenemos un partido muy importante, como una final, por todo lo que representaría para lo que sigue en el torneo, así que en esa línea lo estamos preparando y afrontando, siendo conscientes de qué es muy necesario el triunfo y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo”, comentó el estratega argentino.

Adaptación al futbol mexicano

También, Larcamón se animó a hablar sobre la comparación de este torneo con el anterior y su adaptación al futbol mexicano.

“Aprendizaje hay siempre y hay muchas cosas que no solamente van de la mano de las decisiones de uno, pero bueno uno en esta labor, encabeza los intereses deportivos de un equipo, que también están vinculados a otro tipo de intereses. Me siento muy contento a nivel profesional, es un país que me ha tratado de maravilla, puedo decir que disfruto mi cotidianidad al frente del equipo y todo lo que tiene que ver con el aspecto personal también”, sentenció Nicolás.

Este viernes botanero no se puede perder el partido entre Puebla y Querétaro, los dirigidos por Nicolás Larcamón enfrentarán a unos Gallos Blancos que estrenan nuevo DT, Leonardo Ramos.