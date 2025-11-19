Pumas recibe duras noticias previo al juego ante Pachuca; no contará con estos 3 jugadores

Restan solo unas horas para que el Play-In, correspondiente al torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, comience. Sin duda, el duelo que acapara las miradas es aquel que enfrentará a Pachuca y Pumas , una escuadra que tendrá que lidiar hasta con tres bajas para este compromiso.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Después de un par de dolorosas derrotas en el tramo final de la temporada, Pumas obtuvo su pase a la reclasificación de la Liguilla en el décimo lugar luego de vencer como visitante a Cruz Azul, por lo que ahora tendrá que conseguir el triunfo en un par de encuentros si su deseo es estar en la fiesta grande del futbol mexicano.

¿Cuáles son las bajas que tendrá Pumas para su duelo ante Pachuca?

La primera baja confirmada de Pumas es la del Memote Martínez, quien después de haber pasado por el quirófano no se logró recuperar al cien por ciento para este duelo ante Pachuca, por lo que tendrá que conocer el resultado una vez termine el compromiso en el Estadio Hidalgo.

A la baja del centro delantero mexicano se une la de José Juan Macías, quien tras el desafortunado accidente que vivió en el último partido de Pumas ante Cruz Azul deberá estar fuera de las canchas durante un tiempo aproximado de nueve meses, regresando a la actividades a finales del próximo año.

Finalmente, Efraín Juárez y el resto de su cuerpo técnico tampoco podrán contar con Adalberto Carrasquilla, seleccionado nacional panameño. Se pensaba que lo anterior se debía a una sanción de parte de Cruz Azul por lo ocurrido con Kevin Mier; sin embargo, esto se debe a una doble amarilla que el centroamericano tendrá que cumplir en este juego.

¿Cuándo, dónde y a qué hora serán los juegos del Play-In del Apertura 2025?

Contrario a lo que llegó a ocurrir en ediciones pasadas, en esta ocasión los dos juegos de Play-In se llevarán a cabo el mismo día ; es decir, el jueves 20 de noviembre. Los partidos están programados para llevarse en el Caliente y el Hidalgo, respectivamente.