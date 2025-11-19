¿Paulinho al Mundial 2026? Sus números superan a estrellas que están en Europa

Ser el mejor goleador del futbol mexicano en los últimos torneos ha traído consecuencias positivas para Paulinho , delantero del Toluca que ha sido analizado por el entrenador de la Selección de Portugal y que no descarta asistir a la próxima Copa del Mundo del 2026.

Roberto Martínez, entrenador de Portugal, aseguró que su cuerpo técnico ha analizado de manera completa tanto a Paulinho como a otros delanteros que hay en Europa; ante ello, no descarta que el atacante de los Diablos Rojos forme parte de la lista final del cuadro lusitano para el Mundial.

¿Qué números colocan a Paulinho por encima de otros jugadores de Portugal?

Además de mencionar a Paulinho, Roberto Martínez también habló de André Silva y Fábio Silva, jugadores que están en el Elche y el Borussia Dortmund, respectivamente hablando. Lo curioso de este hecho es que el jugador del Toluca tiene mejores registros que los antes mencionados.

Y es que, además de haber brillado en el Sporting, desde su llegada al Toluca en julio del año pasado no se ha cansado de marcar. En tres torneos, Paulinho suma 44 anotaciones y 10 pases a gol en 61 partidos, registros que lo colocan como el máximo goleador de la Liga BBVA MX en las últimas tres campañas.

Ahora bien, ¿qué ocurre con sus “rivales”? André Silva llegó en agosto de este año al Elche y, en 12 encuentros, suma 4 goles en la Liga Española. Por su parte, Fábio Silva arribó al Dortmund a mediados de este año, acumulando un gol y una asistencia en ocho compromisos disputados.

¿Paulinho estará en la Liguilla del futbol mexicano?

Pese al último golpe que vivió en la jornada 17 en el duelo entre Toluca y América , todo haría indicar que Paulinho estará listo para la Liguilla del Apertura 2025, la cual comenzará en exactamente una semana. Ante esto, vale decir que los Diablos aún no conocen al cuadro al que se medirán en los cuartos de final.