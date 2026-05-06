Sorpresa en Cruz Azul: el DT europeo que aparece en el radar para el Apertura 2026

Mientras el equipo sigue compitiendo por el título, en las oficinas de Cruz Azul ya se está tomando otra decisión, igual de importante.

La salida de Nicolás Larcamón no solo dejó un interinato en el banquillo. También abrió una búsqueda que apunta a redefinir el proyecto deportivo. Y con eso en la mira, la directiva comenzó a buscar más allá del mercado habitual.

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El nombre que, según fuentes, está en el radar de Cruz Azul

En los últimos días, dentro del radar celeste comenzó a sonar una opción poco habitual para la Liga MX. Se trata de Nuno Almeida, entrenador portugués que actualmente se encuentra sin equipo y que ha construido su carrera principalmente fuera de los reflectores mediáticos.

No es un nombre mediático. Pero sí encaja con una idea específica.

Almeida ha desarrollado gran parte de su trayectoria como auxiliar en proyectos importantes en Europa, Medio Oriente y África. Más tarde dio el salto como técnico principal en ligas emergentes, donde trabajó bajo modelos de juego modernos y estructuras tácticas flexibles.

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El tipo de proyecto que busca Cruz Azul

La posibilidad de apostar por un perfil europeo no es casual.

En Cruz Azul existe la intención de construir algo más estable, menos reactivo al resultado inmediato. Un proyecto que priorice metodología, orden táctico y desarrollo de plantilla, más allá de nombres rimbombantes.

El estilo de Almeida justamente se adapta a ello, yt responde a la escuela portuguesa: equipos compactos, con capacidad de adaptación durante el partido y una lectura táctica más elaborada.

Por ahora, Joel Huiqui se mantiene al frente del equipo de forma interina. Incluso si logra resultados en la Liguilla, la directiva ya dejó claro que el proyecto a futuro se definirá en verano.

Ya veremos si se confirma lo de Nuno Alemida, o se logra dar lo de otras opciones que tiene la Máquina, como Matías Almeyda, o el propio Antonio Mohamed, entrenador del Toluca.