INSÓLITO: Cruz Azul apoya a Club América y en las redes sociales estallan las opiniones

Pumas elevó un reclamo a la Liga BBVA MX por supuesta alineación indebida por parte del América durante el juego de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026. En el minuto 62 de partido, Sebastián Cáceres salió del terreno de juego por una conmoción cerebral y fractura del arco cigomático derecho, cuando era Miguel Vázquez quien debía salir de la cancha en un principio.

De acuerdo a la Comisión Disciplinaria, si bien es cierto que indicó una omisión y las Águilas no respetaron el número de momentos y/o oportunidades de cambio, revelaron en su informe que no se cumplen los supuestos que indican una alineación indebida. La institución azulcrema recibió una multa económica, pero el resultado del juego de Ida no se vio afectado. Todo este revuelo unió a dos aficiones: América y Cruz Azul.

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Aficiones de América y Cruz Azul se unen

Este accionar de Pumas fue visto por varias aficiones como poco ética, ya que intentó ganar la serie en el escritorio. Resulta que el reglamento de la Liga BBVA MX remarca que en caso de que un club incurra a una alineación indebida durante la Fase Final, “éste perderá el derecho a seguir compitiendo en dicha fase”. Esto significa que el cuadro de Pedregal intentó que el América sea eliminado previo al juego de Vuelta en Ciudad Universitaria.

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Esta protesta de Pumas ha puesto en el mismo ‘equipo' a aficionados de América y Cruz Azul. Resulta que muchos aficionados del combinado cementero aún siguen molestos por lo sucedido entre Adalberto Carrasquilla y Kevin Mier durante el torneo pasado. En aquella ocasión, el jugador felino fracturó al portero de La Máquina, dejándolo gran parte del Clausura 2026 fuera de las canchas.

Opiniones divididas entre los aficionados de Cruz Azul

Las opiniones sobre la decisión de Pumas son divididas, ya que algunos apoyan al América mientras que otros no apuestan a ninguno de los dos bandos. “Quieren ganarlo fuera de la cancha porque en ella solo han dado pena en años”, manifestó un aficionado cementero, mientras que otro soltó: “Yo soy hincha del Cruz Azul y estoy a favor de que se respete el reglamento por alineación indebida”.