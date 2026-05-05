CONFIRMADO: El entrenador de renombre que Cruz Azul tuvo en sus manos, pero la directiva escogió a Nicolás Larcamón

Cruz Azul estaría en busca de nuevo entrenador al concluir el Clausura 2026, si es que no ocurre algo extraordinario, como que Joel Huiqui logre el título y se quede en el puesto de Nicolás Larcamón, quien fue despedido previo a la Liguilla. Pero antes del argentino, en el radar estuvo un técnico de renombre, pero al final la directiva se decantó por el ex del Necaxa, a quien lo buscan en la Sultana del Norte.

Rubén Omar Romano es el entrenador que estuvo a punto de llegar al conjunto de La Noria, que tiene a un nuevo candidato, pues así lo confirmó en entrevista para la página De Cabecita, donde dijo que tuvo la oportunidad de tener un regreso cuando Martín Anselmi dejó a la institución, pero los buenos resultados de Vicente Sánchez le cerraron la puerta.

Romano estuvo a punto de tener una segunda etapa con Cruz Azul|@rromano18

“Estuve cerca de Cruz Azul, cuando se fue Anselmi. Lo que pasa es que Vicente ganó, ganó, ganó y cómo lo vas a quitar”, mencionó Romano en la entrevista

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Lo que pudo ser la segunda etapa de Romano en Cruz Azul

El argentino es un técnico experimentado que inició su carrera como entrenador en la Liga BBVA MX y, aunque no ha ganado ningún título, ha disputado múltiples finales, sin que hasta el momento la suerte le sonría.

Rubén fue contratado por la Máquina a principios de 2005 y tuvo grandes resultados, a tal grado de ser de uno de los mejores equipos de la Liga BBVA MX. Debido a su estilo de juego, era de los favoritos a llevarse el título, pero el destino le tenía preparada una mala jugada.

Fue en verano de ese año que Romano fue privado ilegalmente de la libertad al salir de un entrenamiento de la Noria y estuvo en cautiverio durante 2 meses. Ello ocasionó que la directiva lo corriera, con la excusa de que debería tomarse un tiempo para analizar y recuperarse tras lo vivido.

El entrenador ha comentado en más de una ocasión que desea tener una segunda parte con Cruz Azul y así culminar lo que no pudo en su primera oportunidad debido a temas extradeportivos.