El inesperado plan de Joel Huiqui para el Cruz Azul vs Atlas: cambiar a Rotondi

Cruz Azul consiguió la ventaja en el primer duelo contra Atlas correspondiente a los Cuartos de Final del Clausura 2026. En un dramático partido, el cuadro cementero se quedó con la victoria por 3-2 en el juego de Ida disputado en Guadalajara y ahora todo se definirá en el Estadio Banorte. Joel Huiqui le dio un lavado de cara a La Máquina, equipo que arrastraba una larga sequía sin ganar con Nicolás Larcamón como entrenador.

Además de haber confiado en futbolistas como Christian Ebere, quien fue clave en la victoria de Cruz Azul sobre los Zorros, el técnico interino cambió el rol de Carlos Rotondi dentro del terreno de juego. El futbolista argentino solía actuar como carrilero bajo el mando de Larcamón, pero ahora tomó un rol más protagónico en ataque con la llegada de Huiqui a los banquillos.

El nuevo rol de Carlos Rotondi en Cruz Azul

Rotondi dejó de dedicarse a trabajos defensivos para tener libertad en ataque y ser una opción más en la ofensiva de La Máquina. Huiqui decidió colocarlo como mediapunta, convirtiéndolo en un futbolista más profundo de lo que solía ser antes. Durante el juego contra Atlas, el argentino se vio muy cómodo dentro del terreno de juego gracias a no sumar desgaste por sus vocaciones defensivas.

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El jugador de 29 años abarcó toda la ofensiva de Cruz Azul, donde demostró ser muy peligroso. Este cambio potenció a Rotondi, pero también rompió con uno de los esquemas más rígidos del ciclo anterior: la línea de cinco defensores. Con cuatro jugadores en la última línea, Huiqui logró liberar piezas clave en ataque y le dio otra dinámica al equipo.

Un cambio que ya surte efecto en La Noria

Este cambio de rol en Rotondi ya comenzó a hacer efecto, ya que Cruz Azul logró marcar 7 goles en apenas 2 partidos, la misma cantidad que Larcamón había conseguido en sus últimos 8 encuentros antes de ser despedido. Además, el argentino reapareció en Liguilla, donde marcó el gol que abrió la serie ante los rojinegros tras una serie de rebotes que se producieron en el área.

Rotondi volverá a ocupar el mismo rol en el juego de Vuelta que se llevará a cabo el próximo fin de semana en Ciudad de México. Será la llave de Huiqui para quedarse con la serie y plantarse en Semifinales. Incluso perdiendo por un gol, Cruz Azul avanzará de fase, por lo que es el claro favorito.

