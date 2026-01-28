El nombre que nadie esperaba: Cruz Azul busca un BOMBAZO para su delantera

En La Noria el tiempo ya no sobra. El mercado entra en su recta final y Cruz Azul sigue con un hueco que no ha podido llenar: el del delantero que le dé certezas a un plantel que hoy camina a marchas forzadas por la baja de varios jugadores.

La caída definitiva de la negociación por Miguel Borja y la salida de Ángel Sepúlveda dejaron un escenario claro: Gabriel Fernández quedó como el único referente natural en el ataque, una situación demasiado frágil para un semestre largo, y en donde La Máquina enfrenta varias competencias.

El nombre que surge desde Brasil

De acuerdo con reportes surgidos en Brasil, Cruz Azul habría comenzado sondeos por Luiz Araújo, atacante del Flamengo y actual campeón de la Copa Libertadores. La información fue difundida por algunos periodistas y medios cercanos al mercado sudamericano, encendiendo de inmediato las alertas en el entorno cementero.

Araújo no es un “9” clásico de área. Se mueve como extremo, puede jugar por detrás del delantero y también partir desde los costados. Justo ese perfil híbrido es el que la directiva viene analizando tras no poder cerrar a un centro delantero tradicional.

No se trata todavía de una oferta formal, pero sí de un movimiento exploratorio que confirma algo: Cruz Azul amplió su búsqueda fuera de los caminos más cercanos.

Por qué encaja en el momento de Cruz Azul

La posible mirada hacia Luiz Araújo no es casualidad. Con la salida de Mateusz Bogusz rumbo a la MLS, el club liberó plaza de No Formado en México y también obtuvo margen financiero. Eso abrió la puerta a un atacante extranjero capaz de aportar desequilibrio inmediato, más allá del rol clásico de goleador.

Araújo, además, llega con un contexto competitivo fuerte: ritmo internacional, presión constante y experiencia en un club donde cada partido se juega con obligación de ganar. Justo el tipo de entorno que Cruz Azul necesita replicar internamente.

Las próximas horas serán clave para saber si esta negociación da frutos, o se cae.