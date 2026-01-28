¿Nueva baja en Cruz Azul? Esta es la estrategia del PAOK para fichar a Jorge Sánchez

En los últimos días ha circulado el rumor respecto a la posibilidad de que Cruz Azul sufra una baja más para este Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Se trata de Jorge Sánchez, jugador mexicano que se desempeña como lateral por derecha y que es pretendido por el PAOK de Grecia.

cruz azul

Jorge Sánchez ha sido vinculado por el PAOK, equipo que quiere contar con sus servicios de cara al resto de la temporada. Ante ello, el club griego tendría en mente una estrategia con la cual pueda convencer a la directiva de Cruz Azul de dejarlo ir en los próximos días. ¿De qué se trata?

¿Cruz Azul dejará ir a Jorge Sánchez al PAOK de Grecia?

Previamente se supo que el PAOK lanzó un par de ofertas que no convencieron a la directiva de Cruz Azul, pues mientras la primera era una sesión, la segunda constaba de 3.5 millones de dólares por su ficha. La situación, sin embargo, habría dado un giro importante en las últimas horas.

Te puede interesar: Los 3 jugadores que se podrían perder la Copa Mundial de la FIFA

Te puede interesar: Estas son las luchas que la AAA presentará el próximo sábado

Fuentes: PAOK ya se acercó a las pretensiones del jugador en lo personal y, tras dos propuestas previas (préstamo y una oferta cercana a 3.5 MDD), intensifica la negociación con una estructura mejorada para Cruz Azul: porcentaje de una venta futura + bonos por rendimiento.



En… https://t.co/GDo2sfXBUT pic.twitter.com/58N6ukHOJG — Carrerismo (@ikecarrera) January 26, 2026

De acuerdo con información del insider Ike Carrera, el PAOK ha comenzado a acercarse a las pretensiones de la directiva celeste, la cual, pese a no desear que se fuera, no podría rechazar una oferta que le convenga económicamente hablando, misma que consta de una oferta que incluye un porcentaje de una venta futura más bonos por rendimiento del jugador.

Esta situación hace que las negociaciones entre ambas directivas continúen por buen camino; además, vale decir que a Jorge Sánchez no le desagrada tener una nueva oportunidad en el futbol del viejo continente, y qué mejor que hacerlo a unos meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuáles son los números de Jorge Sánchez en Cruz Azul?

Después de brillar en Santos y América, y luego del paso que tuvo en Europa por equipos como el Ajax y el Porto, Jorge Sánchez volvió a la Liga BBVA MX para defender la playera de Cruz Azul en julio del 2024. Con el conjunto celeste el lateral acumula tres anotaciones y cinco pases a gol en 65 duelos disputados.