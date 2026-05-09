Érick Gutiérrez da pistas sobre su futuro tras su inminente salida de Chivas: en esta liga jugaría

Es casi un hecho que Érick Gutiérrez no continuará la siguiente temporada en Chivas, pues desde este Clausura 2026 no fue tomado en cuenta por Gabriel Milito, quien decidirá qué hacer ante el regreso de 3 futbolistas. El mediocampista aún tiene ganas de seguir jugando y fue a través de sus redes sociales que dio pistas sobre su futuro.

Gutiérrez entrena por separado en Verde Valle y no fue tomado en cuenta por el argentino para integrarse a la plantilla pese a la baja de 6 jugadores, entre los que se marcharon con la Selección Mexicana y un lesionado. Con medio pie afuera de Guadalajara, el ex de Pachuca continuaría su carrera en la MLS.

El mediocampista subió una foto de que su visa fue aprobada, lo que deja entrever que puede ir a la MLS|@gutigalaviz

En recientes días, el jugador de 30 años subió una historia en su cuenta de Instagram en la que compartió que le fue aprobada su visa americana, lo que deja entrever que su próximo destino sería la MLS. Sin embargo, se desconoce si el trámite que realizó era para poder trabajar legalmente en Estados Unidos o fue el de turista.

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Los números de Érick Gutiérrez con Chivas

El sinaloense fue repatriado por Chivas en verano de 2023 tras permanecer 5 años en Países Bajos con el PSV. Su llegada causó furor, pues un semestre atrás venía de haber disputado el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana.

De acuerdo con estadísticas de BeSoccer, Érick marcó 5 goles y dio 4 asistencias en 88 partidos disputados, 69 de ellos como titular en la Liga BBVA MX, Concachampions y Leagues Cup. Incluso, el mediocampista llegó a ser capitán de la escuadra rojiblanca.

Tras la llegada de Milito al Rebaño, Gutiérrez perdió protagonismo en la plantilla y en los últimos partidos ya no era titular. Fue previo al arranque del Clausura 2026 que el entrenador argentino decidió no contar con el jugador.