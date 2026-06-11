Cruz Azul anuncia una nueva baja de cara al Apertura 2026

Continúan los movimientos en Cruz Azul y de cara al arranque del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, a través de sus redes sociales La Máquina confirmó la baja a préstamo de su canterana Hanna Osorio.

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Cruz Azul Femenil anuncia la baja de Hanna Osorio a préstamo

El Cruz Azul Femenil se despidió este miércoles 10 de junio de Hanna Osorio, jugadora formada en las Fuerzas Básicas del equipo, quien dejará al equipo en calidad de préstamo para marcharse al Puebla para el Apertura 2026.

"Estamos seguros de que seguirás demostrando todo el potencial que tienes y pronto estarás de nuevo aquí con nosotros. Te deseamos todo el éxito del mundo en esta etapa de préstamo Hanna Osorio", compartió el Cruz Azul Femenil en sus redes sociales.

Estamos seguros de que seguirás demostrando todo el potencial que tienes y pronto estarás de nuevo aquí con nosotros. Te deseamos todo el éxito del mundo en esta etapa de préstamo Hanna Osorio 🫰🏻🚂 #AzulDePorVida ⚽️ pic.twitter.com/dPW5AtgPk3 — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) June 10, 2026

Osorio buscará sumar minutos en la Franja del Puebla para el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, mismo que no pudo tener en el Cruz Azul en donde no contó con la confianza del director técnico para ganarse un lugar en la titularidad.

Además de Osorio, el Cruz Azul Femenil también dejó ir para el siguiente torneo a Niomi Grimaldo, Lía Martínez, Diana Salmerán y Leighanne Robe.

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