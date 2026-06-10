Cruz Azul ya ve con amor a este delantero para el Apertura 2026: podrían ficharlo

Cruz Azul busca un delantero centro de garantías para afrontar el Apertura 2026. Pese a la coronación en el primer semestre del año, el cuerpo técnico de Joel Huiqui considera que el centro de ataque es uno de los sectores más débiles del equipo dentro del terreno de juego. Sumada a la posible salida de Gabriel “Toro” Fernández, todo indica que La Máquina hará un esfuerzo económico para contratar a un nuevo atacante.

Uno de los nombres que comenzó a sonar con fuerza en los últimos días es el de David Romero. El futbolista argentino ha tenido una primera mitad de año de ensueño con Tigre, equipo de la Primera División de Argentina. Su rendimiento dentro del terreno de juego despertó el interés de varios clubes, siendo Cruz Azul uno de sus potenciales compradores en el mercado de fichajes de verano.

David Romero, jugador de Tigre|Crédito: @catigreoficial / X

Cruz Azul no envió ofertas formales por Romero

A pesar del interés de La Máquina por contratar al argentino, el periodista Luciano García, especialista en el mercado del balompié de Argentina, detalló que Tigre no ha recibido ninguna oferta formal por David Romero hasta el momento. Sin embargo, resaltó que el jugador ha recibido sondeos por parte de varios equipos, tanto del futbol argentino como del exterior, siendo Cruz Azul uno de ellos.

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El futuro de Romero podría estar en cualquier parte, ya que los reportes recientes lo colocan en el mercado brasileño y en equipos como Flamengo, Palmeiras y Cruzeiro, por ejemplo. En el plano local, Boca Juniors es otro de los interesados tras la contratación del entrenador Rodolfo Arruabarrena. Sin embargo, Cruz Azul no sería el único equipo interesado en el delantero de 23 años en México.

Cruz Azul|Cruz Azul

David Romero también estaría en los ojos de Toluca

Diversos reportes señalan que Toluca también tendría en carpeta a David Romero para reforzar la plantilla de cara al Apertura 2026. Es un hecho que no existen ofertas concretas por él, pero el argentino es un jugador altamente cotizado dentro del mercado. Por esta razón, Tigre buscará realizar una venta fuerte una vez abra el libro de pases y Cruz Azul emerge como una de las posibilidades.

Quién es David Romero, delantero que Cruz Azul tendría en carpeta

Nació el 25 de marzo de 2003 en la provincia de Corrientes, Argentina. Se formó en las fuerzas básicas de Talleres, equipo donde posteriormente, debutaría como profesional. Pasó por Unión La Calera de Chile para luego ser cedido a Tigre a principios de 2025.

David Romero, jugador de Tigre|Crédito: @catigreoficial / X

En enero de este año, el equipo argentino desembolsó alrededor de 2 millones de euros para comprar su ficha desde Talleres. En la actualidad, su valor de mercado no hizo más que crecer, ya que su carta está tasada en 5 millones de euros, según los números ofrecidos por la plataforma especializada Transfermarkt.

En esta temporada afrontó 18 juegos antes del receso mundialista y firmó un saldo de 11 goles y 2 asistencias. Estos números reflejan su consistencia goleadora en lo que va del 2026, cifras que podrían venir de lujo en La Noria y en Cruz Azul.