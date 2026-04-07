Los partidos que le restan a Cruz Azul en el cierre del torneo

La Máquina tiene un calendario apretado en Liga BBVA MX y Concacaf Champions Cup. No han sido los mejores resultados para Cruz Azul en las últimas semanas y a esto se le suma un importante problema. Este mes de abril será crucial para el equipo, ya que enfrentará un calendario exigente entre las dos competencias.

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Después de la derrota frente a Pachuca en el estadio Cuauhtémoc, la Máquina el próximo sábado 11 de abril visita al América en la Jornada 14, un duelo que puede impactar directamente en la cima de la tabla. Momentos definitorios se avecinan para Cruz Azul.

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Duelos definitorios ante rivales claves

Después el sábado 18 de abril recibe a Xolos de Tijuana en la Jornada 15, mientras que el martes 21 de abril visita a Querétaro en la Jornada 16, y para cerrar el torneo, el domingo 26 de abril cierra la temporada regular recibiendo a Necaxa en la Jornada 17.

Estos partidos con la fase decisiva de la Concacaf Champions Cup en medio, torneo en el que se coronaste obtendría el bicampeonato de la región y sería en solitario el equipo más ganador del certamen.

La Concachampions, otro objetivo paralelo

El 7 de abril viaja a Los Ángeles para enfrentar a LAFC en la ida de los cuartos de final, luego el 14 de abril recibe a LAFC en la vuelta de los cuartos de final.

El calendario de Cruz Azul es un verdadero desafío, pero también una oportunidad para demostrar su fortaleza y capacidad para competir en múltiples frentes. La gestión del desgaste físico y la rotación del plantel serán clave para alcanzar los objetivos en la Liga BBVA MX y la Concacaf Champions Cup.

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