Milito: “Que Brian Gutiérrez juegue en la Selección no significa que sea titular con Chivas”

A pesar de que, en la Fecha FIFA de marzo, Brian Gutiérrez brilló con la Selección Mexicana y se acercó a una potencial convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026, su lugar como indiscutible de las Chivas todavía no existe y el director técnico del equipo, Gabriel Milito, se lo dejó ver al término del partido contra los Pumas, mismo que el futbolista en cuestión inició como suplente.

"Ha jugado de titular varios partidos y, en otros partidos (como éste), ha finalizado; por lo tanto, que juegue en la Selección no significa que deba ser titular o iniciar los partidos con nosotros. Tampoco significa que no lo sea. Esos son decisiones que tenemos que ir tomando según distintas circunstancias. ¿A qué me refiero? Que Brian jugó 2 partidos con la Selección y no entrenó a la par de los compañeros toda la semana, tuvo que hacer la fase de recuperación", dijo en conferencia.

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Gabriel Milito tiene claras sus decisiones

El entrenador argentino desmenuzó los motivos por los que el jugador mexicoamericano no arrancó y emitió un presagio para evitar alarmismo alrededor de esta situación.

"Nos preparamos con los jugadores disponibles el partido. Teniendo el regreso de Luis Romo, podíamos sostener la línea de tres que viene jugando. Ahora, en esa zona del medio, tenemos muy buenos jugadores y hay que elegir. Siempre, en la banca, vamos a tener algún jugador muy bueno. En este caso, bueno, el día de hoy en esta oportunidad le tocó a Brian, pero, en otro momento, será otro. Normal, pasa en cualquier equipo", explicó.

Sobre su rol en la cancha, expuso: "Brian, evidentemente, puede jugar en cualquier posición del medio campo. A mí me gusta cuando juega por dentro, para tener mucho contacto con la pelota. Nosotros somos un equipo que atacamos mucho por dentro, entonces ahí necesitamos de la calidad de él".

Mensaje claro para Gutiérrez

Por último, el estratega del Guadalajara hizo referencia a la carrera de Gutiérrez y enalteció a los responsables de colocarlo en la órbita —y luego en las filas— del Rebaño Sagrado.

"También quiero decir que Brian Gutiérrez no empezó a jugar así desde que llegó a Chivas. Brian Gutiérrez tiene una trayectoria detrás en Chicago Fire y ahí no hablaban tanto de él. No lo conocían o lo conocían un poco. La secretaría técnica hizo un gran trabajo para traerlo con nosotros, pero el camino que él tiene por delante es largo en este club, ojalá que así sea, pero nosotros lo veníamos siguiendo. A mí no me sorprende que es un gran jugador, por eso está acá”, finalizó.

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