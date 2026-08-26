Cruz Azul ya tiene un as bajo la manga por la salida de Erik Lira: este sería su posible fichaje

Cruz Azul se prepara para afrontar un movimiento importante en el mercado de fichajes. La salida de Erik Lira al AS Monaco está cada vez más cerca y La Máquina tiene un as bajo la manga para cubrir su posible baja.

La salida de Lira obligaría al equipo dirigido por Joel Huiqui a buscar un reemplazo para una posición importante. David Medrano reveló que Cruz Azul tiene dos futbolistas en la mira, aunque una de esas opciones ya habría quedado descartada. Por eso, Iván Tona aparece como una alternativa concreta para el mediocampo cementero.

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Erik Lira ya tendría encaminada su salida al AS Monaco

Erik Lira está cerca de convertirse en nuevo jugador del AS Monaco. Las negociaciones entre Cruz Azul y el conjunto de la Ligue 1 se encuentran avanzadas, aunque la transferencia todavía depende de la salida de Folarin Balogun del club francés.

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El as bajo la manga de Cruz Azul: Iván Tona

David Medrano señaló que Cruz Azul había manejado dos nombres como posibles reemplazos de Lira. Uno de ellos era Denzell García, volante de contención de Bravos de Juárez, mientras que el otro es Iván Tona, mediocampista de Xolos de Tijuana.

|Instagram: Iván Tona

Xolos históricamente ha mostrado disposición para negociar a sus futbolistas cuando recibe propuestas. El de Tijuana tiene 26 años y, según Transfermarkt, Toná posee un valor de mercado ronda los 2 millones de euros. Su contrato con el conjunto fronterizo se extiende hasta junio de 2029.

Denzell García era la otra opción de Cruz Azul

Denzell García había sido señalado como uno de los principales candidatos para ocupar el lugar de Lira. El futbolista de 23 años ronda los 6 millones de euros de valor de mercado y tiene contrato con Bravos de Juárez hasta mediados de 2029. Sin embargo, pese al interés, el representante bajó la espuma y todo indica que seguirá en su club.

De esta manera, Cruz Azul deberá decidir si avanza por Iván Tona o busca otra alternativa para reforzar el mediocampo. Todo dependerá también de cuándo se concrete la salida de Erik Lira al AS Monaco, una operación que parece sentenciada.

