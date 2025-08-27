Cruz Azul sorprende: tras renovar a Faravelli, ya prepara ¡DOS FIRMAS MÁS!

Cruz Azul no quiere dejar nada al azar. Apenas unos días después de anunciar la continuidad de Carlos “Charly” Rodríguez, el club volvió a sacudir a su afición con una noticia que da tranquilidad: Lorenzo Faravelli extendió su contrato hasta 2026. El mediocampista argentino, pieza clave del esquema celeste, seguirá vistiendo de azul al menos por dos temporadas más.

La noticia se hizo oficial este martes, cuando el club publicó un mensaje contundente en sus redes sociales: “Uno de nuestros motores en el mediocampo sigue siendo Azul. Lolo Faravelli seguirá defendiendo nuestros colores con entrega, inteligencia y corazón”. Con ello, La Máquina asegura a otro de los pilares de un proyecto que busca estabilidad y continuidad en medio de la exigencia constante de su afición.

Dos renovaciones más en camino

Pero la historia no termina ahí. Según fuentes cercanas a la institución, la directiva ya tiene en marcha otras dos renovaciones que podrían marcar el futuro inmediato del equipo: Erik Lira y Amaury Morales. Ambos mediocampistas son vistos como piezas fundamentales en el nuevo proyecto, y su continuidad es prioridad absoluta.

Las mismas versiones indican que los anuncios oficiales se harían en las próximas semanas, blindando así a dos futbolistas que no solo han despertado interés en Europa, sino que también representan juventud, proyección y un estilo de juego que encaja a la perfección con la idea de Nicolás Larcamón.

Faravelli, ¿hombre de cancha… y de banquillo?

Lo curioso es que, además de ser considerado un referente dentro del campo, se habla de que Cruz Azul podría contemplar a Faravelli en un futuro rol más allá del césped. Aunque aún es prematuro, no se descarta que en los planes de la directiva figure como parte de un proyecto a largo plazo, incluso en funciones ligadas al banquillo. De momento, el argentino todavía tiene mucho fútbol por dar, pero la confianza del club hacia su figura es total.

La renovación de Faravelli, sumada a la de Charly Rodríguez y las que se avecinan con Lira y Morales, envían un mensaje claro: Cruz Azul quiere construir un plantel sólido, blindado y competitivo que pueda marcar época.