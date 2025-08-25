El mensaje de Larcamón a Gonzalo Piovi tras quedarse en Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul puede estar más tranquila tras darse a conocer que el defensor argentino, Gonzalo Piovi se quedará en el equipo celeste, esto tras el interés que existía por parte del Inter Miami de la MLS . Tras caerse la negociación y confirmar su permanencia, Nicolás Larcamón aprovechó para mandarle un mensaje al defensor argentino.

“De Gonza destacar, lo decía entre semana lo que ha hecho en estas dos semanas para enorgullecer al vestuario, tenía una gran oportunidad y todo lo resonando al club en cuestión pero ha sido un ejemplo para la afición de cómo se representan estos colores, jugó los dos partidos y el otro día cuando parecía que ya estaba todo arreglado a las 48 hrs jugó tuvo un nivel de entrega y una humildad y estirpe así que aprovecho para destacar lo de Gonza”, mencionó Larcamón en conferencia de prensa.

Cruz Azul logró una importante victoria

Por otro lado, Larcamón habló del juego de sus muchachos frente a los Diablos Rojos del Toluca, donde ganaron por la mínima diferencia en el Olímpico Universitario. Destacó el gran juego de sus dirigidos.

“Me quedo con una serie de cosas importantes a la ofensiva el equipo fue dominante, acciones que pudimos finalizar mejor pero tenía buenas perspectivas, fuimos un equipo muy agresivo, limitamos a un equipo de mu ha jerarquía, eso habla de una relación importante entre la defensiva y ofensiva, el hecho de lo relevante que nuestra plantilla tiene que ser la fortaleza, en los cambios encontramos la solución, es una de las principales cosas que me llevo hoy”, finalizó el estratega argentino en conferencia de prensa, Nicolás Larcamón.

