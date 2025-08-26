Nicolás Lacarmón casi ni lo toma en cuenta en Cruz Azul y aun así prefiere quedarse que irse a este equipo

Lorenzo Faravelli decidió quedarse en Cruz Azul pese a recibir ofertas para marcharse en este mercado de verano. El argentino tomó la decisión pese a que no es titular indiscutible en el esquema de Nicolás Larcamón, aunque el futbolista que vale menos de 2 millones tendrá un premio que pocos consiguen: se quedaría para siempre en la Máquina .

Faravelli fue sondeado y recibió ofertas formales de futbol de Ecuador y Argentina, donde pasó desapercibido y hoy toca la gloria . Además de una propuesta de ir a préstamo a un club durante 6 meses, sin que se revelaran nombres. Pese a las tentaciones, el mediocampista decidió quedarse en la Máquina, club que está próximo a renovarle el contrato por 3 temporadas más, según lo informó el periodista Gerardo González.

@lolofaravelli Lorenzo Faravelli rechazó propuestas del futbol de Argentina y Ecuador para quedarse en Cruz Azul pese a no ser titular indiscutible

Los minutos disputados de Lorenzo Faravelli tras la llegada de Nicolás Larcamón a Cruz Azul

Lorenzo Faravelli ha jugado hasta el momento las 6 jornadas del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con Cruz Azul. Sin embargo, Nicolás Larcamón solo lo ha utilizado en 2 ocasiones como titular: en la primera fecha contra Mazatlán y frente a León, antes del parón por la Leagues Cup 2025. Estos son los minutos disputados del mediocampista:

57 minutos ante Mazatlán (empate a cero goles)

(empate a cero goles) 19 minutos contra Atlas (empate a 3 goles)

(empate a 3 goles) 73 minutos frente a León (victoria de 4-1)

(victoria de 4-1) 16 minutos ante Atlético San Luis (victoria de 2-1)

(victoria de 2-1) 33 minutos contra Santos Laguna (victoria 3-2)

(victoria 3-2) 26 minutos frente a Toluca (victoria 1-0)

TE PUEDE INTERESAR:



Lorenzo también disputó la Leagues Cup 2025, siendo titular en los 3 partidos de la Fase de Grupos, aunque en ninguno de ellos terminó los 90 minutos. Disputó 71 minutos en la humillante derrota de Cruz Azul ante Seattle Sounders de 7-0. Mientras que en el empate a un gol frente a Los Ángeles Galaxy salió de cambio al minuto 82 por Jesús Orozco Chiquete.

El argentino también vio minutos en el último partido del torneo internacional en la victoria en penales contra Colorado Rapids. El mediocampista saltó a la cancha como titular y salió de cambio arrancando el segundo tiempo por José Paradela.