El jugador que recibió una oferta para retirarse con el Cruz Azul y prefirió rechazarla

El nombre de Juan Reynoso quedará guardado en la historia de Cruz Azul, pues fue un referente de la institución al salir campeón de Liga BBVA MX en invierno de 1997 como jugador y en Guardianes 2021 como entrenador al conseguir la tan ansiada novena . El peruano jugó 8 años en el club y tuvo la oportunidad de retirarse en la institución, pero desistió la oferta ya que no se encontraba en óptimas condiciones.

Reynoso confesó en el podcast El Re.Portero que en 2005 tuvo la oportunidad de regresar a la Noria tras salir del club en 2002 y jugar en Necaxa. Sin embargo, el ahora entrenador prefirió decirle que no a Rubén Omar Romano, quien perdió una insólita final con Santos Laguna , y que en ese tiempo lo pidió como refuerzo para la Máquina.

@juanreynoso_dt Juan Reynoso rechazó la oferta de retirarse como jugador en Cruz Azul

“Rubén quiere que vuelvas a Cruz Azul. Mira van a haber cambios, necesito un central que saque la pelota. ¿Te interesa o no?”, fueron las palabras que Norberto Escoponi, parte del cuerpo técnico de Romano, le dijo a Reynoso para convencerlo de regresar a Cruz Azul.

El verdadero motivo del por qué Juan Reynoso rechazó retirarse en Cruz Azul

Juan Reynoso declaró que la oferta de Cruz Azul era interesante, pues le ofrecieron un contrato bajo sus propias condiciones, pero optó por rechazar la propuesta ya que tenía planeado iniciar su carrera como entrenador y ya no se encontraba bien físicamente, pues arrastraba una lesión importante.

“Me encantaría, pero siento que he dejado una buena imagen en el club. No me siento tan bien, me estoy retirando porque la verdad me duele mucho el tendón y tengo miedo de romperme. No vaya a hacer que pase algo y quede mal. Le agradecí a Rubén y le dije ‘prefiero no tomar [la propuesta]'", detalló Juan en la entrevista.

El gran recorrido de Juan Reynoso como jugador de Cruz Azul

Juan Reynoso llegó a Cruz Azul en verano de 1994, proveniente del Universitario de Perú. Con la Máquina estuvo durante 8 años, tiempo en el que conquistó varios títulos y formó parte del equipo que perdió la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors en 2001. Estos son los títulos que ganó con la Máquina:

