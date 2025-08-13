¡ÚLTIMA HORA! Cruz Azul da de baja a jugador previo a la Jornada 5 de la Liga BBVA MX

De cara a la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, Cruz Azul ha dado de baja a uno de sus jugadores luego de pasar un año en el conjunto de La Noria.

En el sitio oficial de la Liga BBVA MX ya no aparece el registro de Giorgos Giakoumakis, delantero de Grecia que ha salido del conjunto Celeste para jugar en calidad de préstamo con el PAOK Salónica FC, escuadra con la que el atacante de 30 años de edad va a jugar por un año con opción a compra.

“El PAOK FC anuncia la cesión de Giorgos Giakoumakis, con opción de compra, procedente del Cruz Azul, hasta el 30 de junio de 2026. El delantero internacional vestirá la camiseta número 7”, señala el comunicado oficial de la escuadra de Grecia.

Gabriel Fernández va a ser registrado con Cruz Azul

Tras dar de baja al jugador griego, en Cruz Azul resta un espacio para poder dar de alta a Gabriel Fernández, delantero que no estaba registrado para la presente campaña debido a que estaban ocupados todos los cupos de jugadores extranjeros.

Jugando para Cruz Azul, Giakoumakis tuvo un registro de 40 partidos jugados, mismos en los que hizo nueve goles y dio ocho asistencias. Por su parte, el ‘Toro’ tiene marca de 35 compromisos disputados con 9 anotaciones y dos pases de gol.

En la presente campaña de la Liga BBVA MX, el Torneo Apertura 2025, La Máquina marcha en el quinto lugar de la tabla general teniendo al mando a Nicolás Larcamón. El equipo Celeste tiene registro de 8 puntos y de momento se mantienen invictos. Tras la Jornada 4, la escuadra Cementera vio la victoria contra el Atlético de San Luis y para la Fecha 5, reciben a Santos Laguna, partido a jugarse el 16 de agosto en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

